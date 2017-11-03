Погода на 4 ноября и выходные в Новосибирске: снежные праздники
Прохладные и снежные выходные ожидают новосибирцев в предстоящие праздничные выходные. Непогода проявит себя уже 4 ноября — в День народного единства.
Прохладные и снежные выходные ожидают новосибирцев в предстоящие праздничные выходные. Непогода проявит себя уже 4 ноября — в День народного единства.
«Сейчас мы имеем дело с циклоном, который вышел из районов Средней Азии с большими перепадами давления, и он с большой скоростью перемещается дальше на
Уже во второй половине пятницы усилится ветер, местами до 20−25 метров в секунду, начнутся осадки в виде дождя, вечером переходящие в мокрый снег. Днем 3 ноября температура достигнет 7−12 градусов тепла.
Но в ночь на 4 ноября в Новосибирскую область придет холодный фронт, осадки перейдут в фазу снега и мокрого снега с гололедными явлениями. Возможно формирование временного снежного покрова. Днем 4 ноября ветер ослабнет до 12−15 метров в секунду, столбик термометра не поднимется выше 0… плюс 2 градусов.
В воскресенье и понедельник осадки также вероятны, в основном в виде снега и мокрого снега. Они будут сопровождаться гололедными явлениями и гололедицей на дорогах. Произойдет дальнейшее понижение температуры до 3−8 градусов мороза, дневные температуры будут около 0 градусов. В последующие дни погода ожидается
«Яндекс. Погода» дает примерно такой же погодный сценарий, а вот Росгидрометцентр предвещает дождливую субботу и сухое воскресенье с вероятностью выпадение осадков всего 13%. Зарубежный сервис Weather.com склонен согласиться с Росгидрометцентром с той лишь разницей, что западные синоптики все же настаивают на снеге, а не дожде.