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11:02 (мск), источник: VN.ru

Погода на 4 ноября и выходные в Новосибирске: снежные праздники

Прохладные и снежные выходные ожидают новосибирцев в предстоящие праздничные выходные. Непогода проявит себя уже 4 ноября — в День народного единства.

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«Сейчас мы имеем дело с циклоном, который вышел из районов Средней Азии с большими перепадами давления, и он с большой скоростью перемещается дальше на северо-восток, в Новосибирскую область», — пояснил VN.ru пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Уже во второй половине пятницы усилится ветер, местами до 20−25 метров в секунду, начнутся осадки в виде дождя, вечером переходящие в мокрый снег. Днем 3 ноября температура достигнет 7−12 градусов тепла.

Но в ночь на 4 ноября в Новосибирскую область придет холодный фронт, осадки перейдут в фазу снега и мокрого снега с гололедными явлениями. Возможно формирование временного снежного покрова. Днем 4 ноября ветер ослабнет до 12−15 метров в секунду, столбик термометра не поднимется выше 0… плюс 2 градусов.

В воскресенье и понедельник осадки также вероятны, в основном в виде снега и мокрого снега. Они будут сопровождаться гололедными явлениями и гололедицей на дорогах. Произойдет дальнейшее понижение температуры до 3−8 градусов мороза, дневные температуры будут около 0 градусов. В последующие дни погода ожидается умеренно-прохладной, с вероятностью слабых осадков в виде снега.

«Яндекс. Погода» дает примерно такой же погодный сценарий, а вот Росгидрометцентр предвещает дождливую субботу и сухое воскресенье с вероятностью выпадение осадков всего 13%. Зарубежный сервис Weather.com склонен согласиться с Росгидрометцентром с той лишь разницей, что западные синоптики все же настаивают на снеге, а не дожде.

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