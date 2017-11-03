В Омске 7 ноября сразу на нескольких улицах перекроют движение

Сразу на нескольких улица 7 ноября перекроют движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Перекрытие сывязанои с проведением демонстрации и митинга, посвященных празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

7 ноября с 10.00 до 12.15 перекроют движение транспорта на следующих участках:

улица Ленина (от улицы Лермонтова до Ленинградской площади);

улица Лермонтова (от проспекта К. Маркса до улицы Ленина);

улица Броз Тито (от улицы Ильинской до улицы Ленина);

улица Чкалова (от улицы Ильинской до улицы Ленина);

улица Короленко (от проспекта К. Маркса до улицы Ленина).

На данных улицах также нельзя будет парковаться с 20.00 6 ноября 2017 года до окончания мероприятий.