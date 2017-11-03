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11:07 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске 7 ноября сразу на нескольких улицах перекроют движение

Магистрали перекроют на два часа.

Сразу на нескольких улица 7 ноября перекроют движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Перекрытие сывязанои с проведением демонстрации и митинга, посвященных празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

7 ноября с 10.00 до 12.15 перекроют движение транспорта на следующих участках:

  • улица Ленина (от улицы Лермонтова до Ленинградской площади);
  • улица Лермонтова (от проспекта К. Маркса до улицы Ленина);
  • улица Броз Тито (от улицы Ильинской до улицы Ленина);
  • улица Чкалова (от улицы Ильинской до улицы Ленина);
  • улица Короленко (от проспекта К. Маркса до улицы Ленина).

На данных улицах также нельзя будет парковаться с 20.00 6 ноября 2017 года до окончания мероприятий.

Безопасность праздничного мероприятия обеспечат Специалисты заверили, что совместно с сотрудниками УМВД РФ по городу Омску будут приняты необходимые меры по обеспечению безопасности участников праздничных мероприятий и регулированию движения транспорта в период их проведения.

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