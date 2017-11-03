В Омске 7 ноября сразу на нескольких улицах перекроют движение
Магистрали перекроют на два часа.
Магистрали перекроют на два часа.
Сразу на нескольких улица 7 ноября перекроют движение. Об этом сообщает
Перекрытие сывязанои с проведением демонстрации и митинга, посвященных празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
7 ноября с 10.00 до 12.15 перекроют движение транспорта на следующих участках:
На данных улицах также нельзя будет парковаться с 20.00 6 ноября 2017 года до окончания мероприятий.
Безопасность праздничного мероприятия обеспечат Специалисты заверили, что совместно с сотрудниками УМВД РФ по городу Омску будут приняты необходимые меры по обеспечению безопасности участников праздничных мероприятий и регулированию движения транспорта в период их проведения.