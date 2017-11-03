Строительство нижегородской станции метро «Стрелка» вышло на финишную прямую
Готовность тоннелей станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде составляет 90−95 процентов.
Готовность тоннелей станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде составляет 90−95 процентов.
Об этом в рамках
Объект возводится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, матчи которого пройдут в том числе и в Нижнем Новгороде. Корреспондент «РГ» одной из первых побывала на будущей платформе станции метро «Стрелка», лично оценила масштаб произведенных работ и узнала, с какими трудностями столкнулись метростроевцы.
— Эксплуатационная длина станции «Стрелка» составляет 520 метров, а строительная — 2100, такие расстояния потребовали поистине титанической работы, — рассказывает заместитель генерального директора по производству Сергей Ющенко. — Геология здесь неблагоприятная, обводненный песчаный грунт. Сложность представляла даже не вода, а взвесь мелкого песка с водой. Кроме того, на этом участке было огромное количество бетонолома — наследие советских лет. До станции «Московская» сквозь такой техногенный мусор прорывались щитом «Татьяна» диаметром 6 метров — это, пожалуй, на сегодняшний день самое передовое оборудование в области метростроительства. Сделавший свое великое дело
— Я считаю, что станция «Стрелка» будет самой красивой в Нижнем Новгороде, — с гордостью уверяет Сергей Ющенко. — Но, как говорится, не только внешним блеском едины. Здесь используются самые качественные строительные и отделочные материалы. Так, гарантия на композитные материалы, обеспечивающие гидроизоляцию, — 100 лет! Кстати, все материалы преимущественного отечественного производства. Кирпич — богородский. Гранит — уральский. Керамогранит — саратовский. Это принципиальная позиция по строительству всех российских объектов к ЧМ-2018.
Примечательно еще и то, что «Стрелка» станет первой в Нижнем Новгороде двухпролетной станцией —
Станция «Стрелка» будет иметь три выхода, от одного из которых — на улицу Бетанкура — всего 800 метров до нового стадиона.
— Технически этот выход можно было бы разместить и ближе, — отмечает Сергей Ющенко, — но нельзя: требование FIFA — «фанатская миля». Чтобы болельщики после матча не сразу всей толпой ринулись на платформу.
Другой выход — на улицу Карла Маркса, а третий разбит на три и совмещен с подземным пешеходным переходом через Мещерский бульвар. Это задумано для удобства жителей, чтобы они смогли безопасно переходить проезжую часть.
«Стрелка» — это не конечная станция метро в направлении Мещеры. В перспективе планируется строительство станции метро «Волга». Так что совсем скоро у нижегородцев появится реальная альтернатива автомобильному транспорту, скорости передвижения станут выше, а экология в городе — лучше!
Материал подготовлен в сотрудничестве с СК «УС-620».