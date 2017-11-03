Строительство нижегородской станции метро «Стрелка» вышло на финишную прямую

Источник: "Российская газета"

Об этом в рамках пресс-тура на строящийся объект заявил представитель генерального подрядчика строительства — начальник участка № 1 «СК «УС-620» Виталий Уницкий, непосредственно отвечающий за подземные участки и проходки. Через две-три недели строительство тоннелей будет завершено, а весной следующего года метро к микрорайону «Мещерское озеро» начнет полноценно функционировать.

Объект возводится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, матчи которого пройдут в том числе и в Нижнем Новгороде. Корреспондент «РГ» одной из первых побывала на будущей платформе станции метро «Стрелка», лично оценила масштаб произведенных работ и узнала, с какими трудностями столкнулись метростроевцы.

— Эксплуатационная длина станции «Стрелка» составляет 520 метров, а строительная — 2100, такие расстояния потребовали поистине титанической работы, — рассказывает заместитель генерального директора по производству Сергей Ющенко. — Геология здесь неблагоприятная, обводненный песчаный грунт. Сложность представляла даже не вода, а взвесь мелкого песка с водой. Кроме того, на этом участке было огромное количество бетонолома — наследие советских лет. До станции «Московская» сквозь такой техногенный мусор прорывались щитом «Татьяна» диаметром 6 метров — это, пожалуй, на сегодняшний день самое передовое оборудование в области метростроительства. Сделавший свое великое дело щит-герой ныне в разобранном состоянии, но начищенный до блеска, снова ждет своего часа — уже на строительстве следующего объекта.

Сейчас на станции проводятся магистральные кабельные линии, устанавливаются силовые и слаботочные системы. Завершается прокладка вентиляционных и тепловых сетей, водоснабжения и канализации. Монтаж инженерно-технических систем и электрооборудования осуществлен с опережением графика.

— Я считаю, что станция «Стрелка» будет самой красивой в Нижнем Новгороде, — с гордостью уверяет Сергей Ющенко. — Но, как говорится, не только внешним блеском едины. Здесь используются самые качественные строительные и отделочные материалы. Так, гарантия на композитные материалы, обеспечивающие гидроизоляцию, — 100 лет! Кстати, все материалы преимущественного отечественного производства. Кирпич — богородский. Гранит — уральский. Керамогранит — саратовский. Это принципиальная позиция по строительству всех российских объектов к ЧМ-2018.

Примечательно еще и то, что «Стрелка» станет первой в Нижнем Новгороде двухпролетной станцией — из-за неглубокого заложения эскалатора здесь не предусмотрено. При проектировании будущей станции специалисты учли и безбарьерную среду: и лифт для маломобильных категорий населения, и наличие тифлополос для слепых людей, и светящейся линии для слабовидящих.

Станция «Стрелка» будет иметь три выхода, от одного из которых — на улицу Бетанкура — всего 800 метров до нового стадиона.

— Технически этот выход можно было бы разместить и ближе, — отмечает Сергей Ющенко, — но нельзя: требование FIFA — «фанатская миля». Чтобы болельщики после матча не сразу всей толпой ринулись на платформу.

Другой выход — на улицу Карла Маркса, а третий разбит на три и совмещен с подземным пешеходным переходом через Мещерский бульвар. Это задумано для удобства жителей, чтобы они смогли безопасно переходить проезжую часть.

«Стрелка» — это не конечная станция метро в направлении Мещеры. В перспективе планируется строительство станции метро «Волга». Так что совсем скоро у нижегородцев появится реальная альтернатива автомобильному транспорту, скорости передвижения станут выше, а экология в городе — лучше!