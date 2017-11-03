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13:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта главная опасность газировки

Ученые из ЮАР раскрыли смертельную опасность газировки. Регулярное употребление такого напитка способствует развитию метаболического синдрома, приводящего к сахарному диабету второго типа и сердечно-сосудистым заболеваниям. Исследование опубликовано в Journal of the Endocrine Society.

Ученые из ЮАР раскрыли смертельную опасность газировки. Исследование опубликовано в Journal of the Endocrine Society, сообщает Daily Mail.

Регулярное употребление такого напитка способствует развитию метаболического синдрома, приводящего к сахарному диабету второго типа и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Например, употребление более двух баночек газировки в неделю связано с риском возникновения сахарного диабета второго типа, тогда как одной — повышением кровяного давления. К подобным выводам авторы пришли, проведя метаанализ 36 исследований, посвященных употреблению подслащенных напитков.

Специалисты отмечают, что стандартная банка Coca-Cola объемом 0,33 литра содержит около 39 граммов сахара, что на 14 граммов больше дневной нормы для взрослого человека.

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