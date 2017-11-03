Раскрыта главная опасность газировки
Ученые из ЮАР раскрыли смертельную опасность газировки. Регулярное употребление такого напитка способствует развитию метаболического синдрома, приводящего к сахарному диабету второго типа и
Ученые из ЮАР раскрыли смертельную опасность газировки. Регулярное употребление такого напитка способствует развитию метаболического синдрома, приводящего к сахарному диабету второго типа и
Ученые из ЮАР раскрыли смертельную опасность газировки. Исследование опубликовано в Journal of the Endocrine Society, сообщает Daily Mail.
Регулярное употребление такого напитка способствует развитию метаболического синдрома, приводящего к сахарному диабету второго типа и
Например, употребление более двух баночек газировки в неделю связано с риском возникновения сахарного диабета второго типа, тогда как одной — повышением кровяного давления. К подобным выводам авторы пришли, проведя метаанализ 36 исследований, посвященных употреблению подслащенных напитков.
Специалисты отмечают, что стандартная банка