Раскрыта главная опасность газировки

Например, употребление более двух баночек газировки в неделю связано с риском возникновения сахарного диабета второго типа, тогда как одной — повышением кровяного давления. К подобным выводам авторы пришли, проведя метаанализ 36 исследований, посвященных употреблению подслащенных напитков.