Обманутые дольщики из Красноярска отправляются на всероссийский митинг

Источник: Reuters

Делегация обманутых дольщиков из Красноярского края отправляется в Москву на четвёртый всероссийский митинг, который состоится 7 ноября.

Из краевого центра в столицу едут 25 человек, которые представляют все недостроя края. Они надеются привлечь федеральные власти к решению проблемы в регионе. В Москве они встретятся с представителями Госдумы, министром строительства и ЖКХ, а также посетят генеральную прокуратуру.

Напомним, по последним данным, в Красноярском крае заведено одиннадцать уголовных дел в сфере долевого строительства. От действий мошенников пострадали более двух тысяч человек. Для достройки домов требуется 6 миллиардов рублей.