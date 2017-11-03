Обманутые дольщики из Красноярска отправляются на всероссийский митинг
От действий мошенников пострадали более двух тысяч жителей края.
От действий мошенников пострадали более двух тысяч жителей края.
Делегация обманутых дольщиков из Красноярского края отправляется в Москву на четвёртый всероссийский митинг, который состоится 7 ноября.
Из краевого центра в столицу едут 25 человек, которые представляют все недостроя края. Они надеются привлечь федеральные власти к решению проблемы в регионе. В Москве они встретятся с представителями Госдумы, министром строительства и ЖКХ, а также посетят генеральную прокуратуру.
Напомним, по последним данным, в Красноярском крае заведено одиннадцать уголовных дел в сфере долевого строительства. От действий мошенников пострадали более двух тысяч человек. Для достройки домов требуется 6 миллиардов рублей.
«Мы еженедельно встречается с представителями краевой власти, есть специальные группы, которые ведут работу. Подписана резолюция, утверждена “дорожная карта”, согласно которой будут достраиваться дома. Но мы боимся, что эта работа остановится, или уйдёт впустую. Обещания мы слышим регулярно, но по факту ситуация не меняется», — прокомментировал «АиФ-Красноярск» председатель совета красноярских дольщиков Евгений Шиховцев.