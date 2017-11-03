Омские дорожники будут работать в праздники круглосуточно и без выходных

Источник: Om1.ru

Мэрия Омска распорядилась как можно быстрее почистить снег, с утра заваливший Омск.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, сейчас на городских магистралях работает 243 единицы спецтехники, ночью машин будет еще больше. Как пояснили в бюджетном учреждении «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», хоть снегопад начался утром, всю технику выгонять на улицы не стали: усилятся пробки и заторы.

Владимир Казимиров, директор БУ «Управление дорожного хозяйства и балгоустройства»:

— Сейчас во всех городских округах работают пескоразбрасыватели, погрузчики, самосвалы и грейдеры; выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами — всего израсходовано более 2552 тонн песко-соляной смеси. Подчеркну, что, несмотря на праздничные и выходные дни, работы будут проводиться в круглосуточном режиме.

Чиновник также подчеркнул, что в предстоящие праздники и долгие выходные — дорожники будут работать в круглосуточном режиме и без выходных.

Выходных не будет не только у сотрудников «Дорожного хозяйства», но и у работников учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», которое обслуживает 41 объект: мосты, подземные пешеходные переходы, путепроводы.

Как пояснили в учреждении, у них в полном объеме есть все необходимое: техника, инструменты, песко-соляная смесь.