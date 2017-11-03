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11:10 (мск), источник: Om1.ru

Омские дорожники будут работать в праздники круглосуточно и без выходных

Специалисты уже две недели работают в новом — зимнем — режиме работы.

Источник: Om1.ru

Мэрия Омска распорядилась как можно быстрее почистить снег, с утра заваливший Омск.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, сейчас на городских магистралях работает 243 единицы спецтехники, ночью машин будет еще больше. Как пояснили в бюджетном учреждении «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», хоть снегопад начался утром, всю технику выгонять на улицы не стали: усилятся пробки и заторы.

Владимир Казимиров, директор БУ «Управление дорожного хозяйства и балгоустройства»:

— Сейчас во всех городских округах работают пескоразбрасыватели, погрузчики, самосвалы и грейдеры; выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами — всего израсходовано более 2552 тонн песко-соляной смеси. Подчеркну, что, несмотря на праздничные и выходные дни, работы будут проводиться в круглосуточном режиме.

Чиновник также подчеркнул, что в предстоящие праздники и долгие выходные — дорожники будут работать в круглосуточном режиме и без выходных.

Выходных не будет не только у сотрудников «Дорожного хозяйства», но и у работников учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», которое обслуживает 41 объект: мосты, подземные пешеходные переходы, путепроводы.

Как пояснили в учреждении, у них в полном объеме есть все необходимое: техника, инструменты, песко-соляная смесь.

Напомним, в этом году городские власти выделили дополнительные деньги для привлечения дополнительных работников по уборке снега зимой. Этой зимой более 200 сезонных рабочих будут вручную чистить от снега остановки, дорожки, тротуары, где не сможет проехать крупногабаритная техника.

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