В Самаре отловят около 7 тысяч бездомных кошек и собак
Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика для регулирования численности безнадзорных собак и кошек. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика для регулирования численности безнадзорных собак и кошек. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно документам, организации, которая выиграет торги, предстоит отловить 6880 собак и 50 кошек. После этого животных ждет либо эвтаназия, либо стерилизация (кастрация). После стерилизации собаки должны будут пройти процедуру чипирования и вакцинацию против бешенства. Затем животных отпустят в прежнюю среду обитания.
Помимо этого, подрядчик займется уборкой трупов животных с улиц города и отловом породистых собак и собак с ошейниками. Последних нужно будет содержать в течение 3 дней, а затем передавать на передержку на время поиска владельца. Что касается бездомных кошек, то их будут отлавливать и отправлять на эвтаназию.
Отметим, что при оказании услуг не допускается жестокое обращение с животными, использование отравленных приманок, а эвтаназия должна выполняться «ветеринарным специалистом с применением гуманных методов».
На отлов безнадзорных животных из городского бюджета планируют выделить 8,9 млн рублей. Подрядчик будет вести работы на протяжении всего 2018 года.