В Самаре отловят около 7 тысяч бездомных кошек и собак

Согласно документам, организации, которая выиграет торги, предстоит отловить 6880 собак и 50 кошек. После этого животных ждет либо эвтаназия, либо стерилизация (кастрация). После стерилизации собаки должны будут пройти процедуру чипирования и вакцинацию против бешенства. Затем животных отпустят в прежнюю среду обитания.

Помимо этого, подрядчик займется уборкой трупов животных с улиц города и отловом породистых собак и собак с ошейниками. Последних нужно будет содержать в течение 3 дней, а затем передавать на передержку на время поиска владельца. Что касается бездомных кошек, то их будут отлавливать и отправлять на эвтаназию.

Отметим, что при оказании услуг не допускается жестокое обращение с животными, использование отравленных приманок, а эвтаназия должна выполняться «ветеринарным специалистом с применением гуманных методов».