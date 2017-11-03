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13:53 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре отловят около 7 тысяч бездомных кошек и собак

Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика для регулирования численности безнадзорных собак и кошек. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документам, организации, которая выиграет торги, предстоит отловить 6880 собак и 50 кошек. После этого животных ждет либо эвтаназия, либо стерилизация (кастрация). После стерилизации собаки должны будут пройти процедуру чипирования и вакцинацию против бешенства. Затем животных отпустят в прежнюю среду обитания.

Помимо этого, подрядчик займется уборкой трупов животных с улиц города и отловом породистых собак и собак с ошейниками. Последних нужно будет содержать в течение 3 дней, а затем передавать на передержку на время поиска владельца. Что касается бездомных кошек, то их будут отлавливать и отправлять на эвтаназию.

Отметим, что при оказании услуг не допускается жестокое обращение с животными, использование отравленных приманок, а эвтаназия должна выполняться «ветеринарным специалистом с применением гуманных методов».

На отлов безнадзорных животных из городского бюджета планируют выделить 8,9 млн рублей. Подрядчик будет вести работы на протяжении всего 2018 года.

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