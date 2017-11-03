У жителей Иркутской области осталось меньше месяца для оплаты налогов на имущество

Как и раньше, налог на имущество физических лиц налоговые органы исчислили, исходя из инвентаризационной стоимости объектов с учетом коэффициента — дефлятора (1,329), установленного приказом Минэкономразвития Российской Федерации, умноженной на ставку налога. В прошлом году коэффициент — дефлятор был равен 1,147, следовательно, налог, рассчитанный за 2016 год, возрастет.

Плательщику, желающему самостоятельно произвести расчет налога, необходимо знать его ставку, установленную в муниципалитете, где находятся объекты его имущества. Получить подробную информацию об установленных ставках и льготах по имущественным налогам поможет сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам физических лиц».

Пользователи интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» первыми получили налоговые уведомления в электронном виде. Они могут оплатить налоги, распечатав налоговое уведомление вместе с квитанцией на уплату через отделения банков и их терминалы. Но быстрее и проще это сделать в режиме онлайн через личный кабинет или, воспользовавшись электронным сервисом «Заплати налоги».