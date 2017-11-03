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11:41 (мск), источник: N + 1

В гибели мамонтов-самцов обвинили их холостяцкий образ жизни

Российские, шведские и нидерландские ученые выяснили, что самцы шерстистых мамонтов чаще самок попадали в природные ловушки, например, в болота, и погибали.

Источник: Reuters

Ученые предположили, что такая неосторожность была вызвана образом жизни этих млекопитающих. Вероятно, подобно современным слонам, молодые самцы мамонтов жили либо «холостяцкими» группами, либо поодиночке. Поэтому они чаще попадали в ловушки из-за отсутствия опыта, а вытащить их оттуда зачастую было некому. Исследование опубликовано в Current Biology.

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Шерстистые мамонты населяли север Евразии и Северной Америки в плейстоцене и раннем голоцене. Около десяти тысяч лет назад на материке мамонты вымерли; небольшие популяции продолжали жить на острове Святого Павла в Беринговом море и на острове Врангеля недалеко от Чукотки. Но около 5,6 и четырех тысяч лет назад исчезли и они.

Исследователи считают, что многие останки мамонтов так хорошо сохранились потому, что животные погибали, попав в природную ловушку. Они проваливались под лед или в болото, в грязевой поток или в битумные ямы и были там «похоронены» без доступа воздуха. Ученые проанализировали анатомию останков мамонтов, попавших в одну из таких ловушек в Северной Америке, и выяснили, что в ней оказались 13 молодых самцов и только одна самка.

Чтобы разобраться в том, что вызвало такой гендерный перекос, авторы нового исследования изучили останки шерстистых мамонтов, найденные в разных районах материковой Евразии и на острове Врангеля. Всего они исследовали 98 особей, и, чтобы определить пол животных, секвенировали восьмую и X хромосомы. Оказалось, что почти 70 процентов животных (66 особей) были мужского пола и только 30 процентов (29 особей) — женского. При этом известно, что у современных африканских саванных слонов соотношение полов при рождении примерно 1:1. Предположительно, такое же соотношение новорожденных было и у мамонтов.

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Ученые объясняют полученные результаты образом жизни гигантских млекопитающих. По их мнению, мамонты, подобно современным слонам жили семейными группами с «матриархом» во главе. В нее входили самки с детенышами. Когда молодые самцы достигали половой зрелости, они уходили из стада и продолжали жить либо самостоятельно, либо в составе небольших «холостяцких» групп.

Самцы разбредались на большие расстояния для того, чтобы избегать конкуренции между собой, и близкородственного скрещивания. Одинокие молодые самцы в незнакомой местности чаще проваливались под лед, в расщелины или в болота, и помочь им выбраться оттуда было некому.

Ранее исследователи показали, что в вымирание последних шерстистых мамонтов на острове Врангеля внесли вклад вредные мутации, которые накапливаются в небольших популяциях. В результате мутаций у животных нарушилась функциональность генов белков, ответственных за репарацию ДНК, транскрипцию РНК, клеточный транспорт и другие жизненно важные функции.

Екатерина Русакова

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Во время загрузки произошла ошибка.
11 апреля© Ньюстюб
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