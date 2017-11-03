В ОП предложили ввести отдельный телефонный код для детских сим-карт

Источник: РИА Новости

Ранее «Известия» сообщили, что операторы связи в России могут получить возможность оформлять сим-карты на детей с разрешения их родителей. Предполагается, что это позволит разработать механизм защиты несовершеннолетних от опасного контента. Соответствующие поправки в закон «О персональных данных» были разработаны в Госдуме, по данным издания, законопроект поддержало Минкомсвязи.

«Действующая сегодня программа так называемого “родительского контроля” не дает должной защиты детей от опасного контента. Поэтому предложения считаю правильными и весьма своевременными… Было бы также правильно ввести специальный федеральный код для номеров несовершеннолетних, чтобы всем было четко понятно, что этот номер принадлежит ребенку. Тем самым, мы четко обозначим границу допустимого для любого контактирующего», — заявила РИА Новости Гурцкая, комментируя инициативу.