В ночь с 4 на 5 ноября в Петербурге не будут разводить мосты
В ночь с субботы, 4 ноября, на воскресенье, 5 ноября, в Петербурге не будут разводить мосты. Об этом сообщала в ГБУ «Мостотрест».
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В ночь с субботы, 4 ноября, на воскресенье, 5 ноября, в Петербурге не будут разводить мосты. Об этом сообщала в ГБУ «Мостотрест».
Все городские разводные переправы в эту ночь останутся неподвижными в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства. Это сделано для того, чтобы ночные автобусы и автомобили беспрепятственно могли курсировать в праздничные выходные.