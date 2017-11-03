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12:35 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В ночь с 4 на 5 ноября в Петербурге не будут разводить мосты

В ночь с субботы, 4 ноября, на воскресенье, 5 ноября, в Петербурге не будут разводить мосты. Об этом сообщала в ГБУ «Мостотрест».

Источник: РИА "Новости"

Все городские разводные переправы в эту ночь останутся неподвижными в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства. Это сделано для того, чтобы ночные автобусы и автомобили беспрепятственно могли курсировать в праздничные выходные.

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