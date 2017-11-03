В Волгограде открылся уникальный для России научно-исследовательский центр

Источник: РИАЦ

Это уникальный для России испытательный комплекс для тестирования кормов птицы. Открытие приурочено к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В мероприятии приняли участие первый вице-губернатор Александр Беляев и директор департамента мелиорации Минсельхоза РФ Валерий Жуков, представители науки и бизнеса.

«Открытие научно-исследовательского центра — очень важное событие, — сказал в приветственном слове Валерий Жуков. — Это позволит контролировать качество кормов, а, следовательно, и качество конечной продукции. Волгоградская область — на правильном пути: даже после отмены санкций, благодаря проводимой в АПК региона политике, местные производители способны выдержать любую конкуренцию».

«Значимость сегодняшнего события подчёркивает тот факт, что на открытие собрались все ведущие производители в сфере птицеводства страны» — заявил Александр Беляев. Он подчеркнул, что открытие нового научного центра, отвечающей самым современным требованиям науки и практики, является реализацией поставленной губернатором Андреем Бочаровым задачи по развитию научной базы производства, привлечения лучших ресурсов страны. Волгоградская область должна стать научным центром.

Открытый научно-исследовательский центр — совместный инновационный проект «МегаМикса» и Волгоградского аграрного университета. Он может выполнять заказы как производителей комбикормов, так и птицеводов всей России. Диагностика качества сырья и готовой продукции проводится по огромному количеству параметров.