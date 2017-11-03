В Волгограде открылся уникальный для России научно-исследовательский центр
В Волгограде на базе аграрного университета открылся
В Волгограде на базе аграрного университета открылся
Это уникальный для России испытательный комплекс для тестирования кормов птицы. Открытие приурочено к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В мероприятии приняли участие первый
«Открытие
«Значимость сегодняшнего события подчёркивает тот факт, что на открытие собрались все ведущие производители в сфере птицеводства страны» — заявил Александр Беляев. Он подчеркнул, что открытие нового научного центра, отвечающей самым современным требованиям науки и практики, является реализацией поставленной губернатором Андреем Бочаровым задачи по развитию научной базы производства, привлечения лучших ресурсов страны. Волгоградская область должна стать научным центром.
Открытый
Для справки. Группа компаний «МегаМикс» является крупнейшим российским производителем премиксов для сельскохозяйственных животных. Премиксы — это