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16:46 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде открылся уникальный для России научно-исследовательский центр

В Волгограде на базе аграрного университета открылся научно-исследовательский центр.

Источник: РИАЦ

Это уникальный для России испытательный комплекс для тестирования кормов птицы. Открытие приурочено к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В мероприятии приняли участие первый вице-губернатор Александр Беляев и директор департамента мелиорации Минсельхоза РФ Валерий Жуков, представители науки и бизнеса.

«Открытие научно-исследовательского центра — очень важное событие, — сказал в приветственном слове Валерий Жуков. — Это позволит контролировать качество кормов, а, следовательно, и качество конечной продукции. Волгоградская область — на правильном пути: даже после отмены санкций, благодаря проводимой в АПК региона политике, местные производители способны выдержать любую конкуренцию».

«Значимость сегодняшнего события подчёркивает тот факт, что на открытие собрались все ведущие производители в сфере птицеводства страны» — заявил Александр Беляев. Он подчеркнул, что открытие нового научного центра, отвечающей самым современным требованиям науки и практики, является реализацией поставленной губернатором Андреем Бочаровым задачи по развитию научной базы производства, привлечения лучших ресурсов страны. Волгоградская область должна стать научным центром.

Открытый научно-исследовательский центр — совместный инновационный проект «МегаМикса» и Волгоградского аграрного университета. Он может выполнять заказы как производителей комбикормов, так и птицеводов всей России. Диагностика качества сырья и готовой продукции проводится по огромному количеству параметров.

Для справки. Группа компаний «МегаМикс» является крупнейшим российским производителем премиксов для сельскохозяйственных животных. Премиксы — это витаминно-минеральные добавки к комбикорму, которые содержат все необходимые для организма животных витамины, микро- и макроэлементы. Компания располагает двумя производственными комплексами (в Волгограде и Липецке), где производится в общей сложности 180 тыс. тонн премиксов в год. На их основе ежегодно производится свыше 9 млн тонн комбикормов в год.

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