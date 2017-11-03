Грант на новую постановку получил Иркутский музыкальный театр
Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского получил грант Министерства культуры России в размере 18 млн рублей.
Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского получил грант Министерства культуры России в размере 18 млн рублей.
Как сообщает 3 ноября 2017 года
Всего из федерального бюджета для поддержки творческих проектов между 13 региональными театрами и некоммерческими организациями было выделено 100 млн рублей. Иркутскому музыкальному театру им. Н. М. Загурского досталась самая крупная сумма. Сообщение о получении данного гранта было объявлено еще в 2016 году по итогам первого всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку». Иркутяне представили спектакль «Анна и Адмирал» режиссера Анны Фекеты. Он был отмечен как один из наиболее интересных постановок страны и заслужил высокую оценку критиков.