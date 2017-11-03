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12:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Грант на новую постановку получил Иркутский музыкальный театр

Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского получил грант Министерства культуры России в размере 18 млн рублей.

Как сообщает 3 ноября 2017 года пресс-служба регионального правительства со ссылкой на директора театра Татьяну Мезенцеву, средства должны быть потрачены на новую постановку. Это будет мюзикл «Две королевы» на музыку молодого композитора Антона Светличного.

Всего из федерального бюджета для поддержки творческих проектов между 13 региональными театрами и некоммерческими организациями было выделено 100 млн рублей. Иркутскому музыкальному театру им. Н. М. Загурского досталась самая крупная сумма. Сообщение о получении данного гранта было объявлено еще в 2016 году по итогам первого всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку». Иркутяне представили спектакль «Анна и Адмирал» режиссера Анны Фекеты. Он был отмечен как один из наиболее интересных постановок страны и заслужил высокую оценку критиков.

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