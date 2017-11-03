В Подмосковье и на Кубани частично лишили госаккредитации два вуза
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Рособрнадзор за прошедшую неделю частично лишил государственной аккредитации
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Рособрнадзор за прошедшую неделю частично лишил государственной аккредитации
По результатам проведенных проверок, Рособрнадзор лишил
Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз
При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).
Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.