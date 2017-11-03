В Подмосковье и на Кубани частично лишили госаккредитации два вуза

По результатам проведенных проверок, Рособрнадзор лишил Социально-правовой институт экономической безопасности госаккредитации по направлениям подготовки бакалавриата «Экономика и управление» и «Юриспруденция». Кубанский социально-экономический институт лишился аккредитации по направлениям бакалавриата «Экономика и управление», «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», «Сервис и туризм», а также специалитета «Техносферная безопасность и природообустройство».

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).