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12:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Толкотня на китайской границе изматывает туристов

В редакцию «Deita.ru» обратился житель Владивостока и пожаловался на гигантские очереди на границе с Китаем. В минувший понедельник, возвращаясь в Россию из Китая, ему пришлось просидеть на китайской границе пункта пропуска «Пограничный» около семи часов. При чем «просидеть» в прямом смысле этого слова. Российские туристы с маленькими детьми сидели на кафельном полу, потому что в здании пункта пропуска нет даже скамеек, сообщил он «Deita.ru».

Источник: ДЕЙТА

По словам туриста, вместе с ним на бетонном полу время коротали более 300 человек. Все они не имели возможности не то, что поужинать, но даже купить обычной питьевой воды.

После того, как около 23 часов туристы прошли китайскую границу, российские таможенники свое дело сделали быстро и отпустили уставших соотечественником домой.

«Первый раз такое! Сколько лет езжу каждые полгода, ничего подобного никогда не случалось!» — рассказывает Михаил.

Ранее нашему герою просто везло. Заминки на пропускном посту с российской или китайской стороны случаются. Вина тому — нерегулярные рейсы, которые так же, как и регулярные, нужно досматривать.

Как рассказала пресс-секретарь Уссурийской таможни Антонина Лочилова, пропускная способность пункта пропуска «Пограничный» в сутки составляет 44 автобуса и 2500 человек. При этом 30 октября границу пересекли 68 автобусов и 2504 человека. «Таким образом, фактическая пропускная способность пункта пропуска МАПП Пограничный превысила установленную паспортом пропускную способность автобусов значительно — на 54,5 процента», — подытожила Антонина.

Сотрудник таможни отметила, что в этот день, чтобы пропустить всех туристов и никого не заставлять ночевать между двумя странами, работа таможенного поста была продлена до 23 часов, хотя обычно рабочий день заканчивается в 21 час.

Кроме того, заминка на границе связана еще и с недостатком имеющихся полос для движения автотранспорта на выезде и въезде в пункт пропуска. Учитывая, что средняя фактическая пропускная способность в сутки составляет около 60 пассажирских автобусов международного следования. Залы, которые необходимы для проведения таможенного и иных видов контроля, также оснащены ограниченным количеством стоек — по четыре на въездном и выездном направлениях.

«Одним словом, на данный момент через МАПП Пограничный следует большой пассажиропоток, и во избежание ожидания в очередях перед пунктом пропуска туристам рекомендуем, планируя поездки в Поднебесную, при приобретении билетов интересоваться, например, у туроператоров о степени загруженности того или иного пункта пропуска», — посоветовала Антонина российским гражданам.

Напомним, ранее «Deita.ru» писало о том, что приморские пункты пропуска изменят режим работы в ноябре. Так, 4, 5 и 6 ноября будет прекращено движение на пассажирском и грузовом направлениях в пункте пропуска «Марково».

Эти же направления не будут работать в МАПП «Краскино» и ДАПП «Турий Рог», но только два дня — 4 и 5 ноября. В понедельник, 6 ноября, пункт пропуска вернется к обычному режиму работы.

МАПП «Пограничный» и ДАПП «Полтавка» с 4 по 6 ноября график работы не изменят.

Екатерина Лапкина.

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