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12:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В челябинском Саду Победы появился свой Кремль

ЧЕЛЯБИНСК, 3 ноября, ФедералПресс. Новый детский городок с Кремлем в самом центре открылся в челябинском Саду Победы. Кроме того, на площадке расположились аттракционы в виде образцов боевой техники, передает пресс-служба депутата Госдумы Владимира Бурматова.

В день официального открытия детского городка на входе в Сад Победы высадили целую аллею рябин.

Добавим, в этом году на блогоустройство Сада Победы было направлено 12 миллионов рублей. Кроме игрового комплекса, там появилась спортивная площадка с тренажерами. Также была заасфальтирована целая сеть новых дорожек, над каждой из них появилось освещение.

Как писал «ФедералПресс», в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Южному Уралу из федерального бюджета выделено 833 миллиона рублей, с учетом софинансирования из областного бюджета, общий объем финансирования проекта составил почти 1,2 миллиарда рублей. Две трети средств направили на благоустройство дворов, а одна треть пошла на общественные территории — скверы и парки.

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