В челябинском Саду Победы появился свой Кремль

В день официального открытия детского городка на входе в Сад Победы высадили целую аллею рябин.

Добавим, в этом году на блогоустройство Сада Победы было направлено 12 миллионов рублей. Кроме игрового комплекса, там появилась спортивная площадка с тренажерами. Также была заасфальтирована целая сеть новых дорожек, над каждой из них появилось освещение.