В челябинском Саду Победы появился свой Кремль

В день официального открытия детского городка на входе в Сад Победы высадили целую аллею рябин.
Добавим, в этом году на блогоустройство Сада Победы было направлено 12 миллионов рублей. Кроме игрового комплекса, там появилась спортивная площадка с тренажерами. Также была заасфальтирована целая сеть новых дорожек, над каждой из них появилось освещение.
Как писал «ФедералПресс», в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Южному Уралу из федерального бюджета выделено 833 миллиона рублей, с учетом софинансирования из областного бюджета, общий объем финансирования проекта составил почти 1,2 миллиарда рублей. Две трети средств направили на благоустройство дворов, а одна треть пошла на общественные территории — скверы и парки.