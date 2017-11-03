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13:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Биологи ИГУ изучат адаптацию байкальских раков к экстремально низким температурам

Молодые ученые получили грантовую поддержку Германской службы академических обменов.

Младший научный сотрудник НИИ биологии Иркутского государственного университета Ксения Верещагина получила грант Германской службы академических обменов (DAAD) на исследование генетических механизмов адаптации байкальских ракоообразных к низким температурам. Работа будет проводится в Институте полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Бремерхафене. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИГУ.

«Данный проект является прямым продолжением многолетнего сотрудничества НИИ биологии ИГУ с коллегами из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Бремерхафене. Как видно из названия, мы предполагаем, что благодаря достаточно экстремальным условиям существования в Байкале (в особенности низкие среднегодовые температуры), у эндемичных ракообразных сформировались специфические адаптивные механизмы, которые позволят им конкурировать с более устойчивыми широкораспространенными видами, в случае развития сценария глобальных климатических изменений. В ходе нашего исследования мы займемся поиском таких механизмов и проверим данную гипотезу при помощи новейших методов геномики и транскриптомики», — отметила Ксения Верещагина.

Исследование будет проводится с 1 февраля по 31 апреля 2018 года.

Также еще один младший научный сотрудник НИИ биологии ИГУ, аспирант Евгений Протасов получил грант на проведение работ по проекту изучения генов ответственных за синтез биологически активных веществ. Выполнять он его будет в Институте фармакологических исследований имени Гельмгольца в Саарбрюккене. В течение стажировки будут изучены гены вторичного метаболизма и кластеры таких генов у актинобактерий, выделенных из байкальских эндемичных беспозвоночных. Эти гены представляют особый интерес, так как они ответственны за синтез антибиотиков и противораковых веществ. Предположение ученых заключаются в том, что особые условия экосистемы Байкала повлияли на химические процессы в клетках бактерий, позволяя им синтезировать новые вещества. В перспективе данные молекулы могут быть использованы в медицине как новые лекарства для борьбы с устойчивыми бактериями и с раковыми клетками. Также исследование носит и фундаментальный характер, раскрывая роль симбиотических взаимоотношений между бактериями и эндемичными беспозвоночными озера Байкал на молекулярном уровне.

Евгений Протасов будет работать в Институте фармакологических исследований имени Гельмгольца с 1 декабря 2017 года по 31 мая 2018 года.

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