На котельной «Водогрейная» в Вихоревке готовятся к запуску котла № 5

Котельная «Водогрейная» в Вихоревке была остановлена в 5:00 часов 3 ноября 2017 года — на ней начаты плановые работы по замене задвижки на входе котла № 5, который после завершения капремонта будут готовить к запуску. Тепло в дома жителей запущено в этот же день в 17:00 часов. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров, сообщает пресс-служба правительства.