«Народов много — страна одна»: челябинцы написали этнографический диктант

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Более 80 челябинцев пришли 3 ноября в областную универсальную научную библиотеку, чтобы написать Большой этнографический диктант — за 45 минут нужно было ответить на 30 вопросов о культуре и обычаях народов, населяющих Россию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинск присоединился к всероссийской акции, приуроченной ко Дню народного единства, и провел этнографический диктант на шести площадках города. Участники мероприятия смогли проверить свои знания по истории, географии и культуре, при этом все вопросы теста были связаны с народами России. В прошлом году диктант прошел на более чем 800 площадках страны от Владивостока и до Калининграда, а участие в нем приняли свыше 90 тыс. человек. Получив положительные отзывы, организаторы решили проводить диктант ежегодно.

В главной библиотеке Челябинска этнодиктант пишут уже во второй раз. В 2016 году в акции приняли участие 70 человек, в этом году стульев для всех желающих в большом зале не хватило. Большинство присутствующих — студенты челябинских колледжей и вузов, что особенно радует организаторов. «Приятно видеть, что молодежь интересуется историей страны», — сообщила представитель Челябинской областной научной библиотеки Наталья Соловьева.

Диктант состоял из 30 тестовых вопросов, 20 из них были одинаковыми для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлялись с учетом региональной специфики. На написание этнографического диктанта отводилось 45 минут. За это время нужно было сообразить, в какой очередности в состав России вошли четыре республики, разобраться в народных промыслах и вспомнить историю страны, в том числе, героев знаменитых сражений.

Организаторы добавили в диктант вопросы для проверки знаний о Южном Урале. Так, нужно было указать, какой народ в Челябинской области получил статус коренного малочисленного и вспомнить, кто из местных поэтов является автором двух стихотворных строк.

Узнать результаты теста можно будет по идентификационному номеру участника на официальном сайте диктанта 5 декабря. Итоги всероссийской акции будут подведены в День Конституции, 12 декабря.