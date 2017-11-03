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12:34 (мск), источник: Om1.ru

В этом году Омскую область покинули 26 тысяч жителей

За сентябрь регион потерял 3,4 тысячи омичей. Им на смену приехали всего 2,5 тысячи новосёлов.

Омскстат продолжает фиксировать в регионе миграционную убыль. С января по сентябрь в Омскую область прибыли 18 тысяч человек, а выбыли 26,1 тысячи. Убыль достигла 8,1 тысячи человек.

Сентябрь ничем не выбился из общего ряда. Приехавших — 2,5 тысячи, уехавших — 3,4 тысячи. Миграционная убыль составила 949 человек.

Омичи мигрируют и внутри региона. В сентябре место жительства сменили 2,7 тысячи граждан, в истёкшие девять месяцев года — 21,3 тысячи.

Напомним, что новый глава региона Александр Бурков в день своего назначения признался: президент РФ Владимир Путин поручил ему остановить оттоком населения из Омской области.

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