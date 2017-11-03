В этом году Омскую область покинули 26 тысяч жителей

Омскстат продолжает фиксировать в регионе миграционную убыль. С января по сентябрь в Омскую область прибыли 18 тысяч человек, а выбыли 26,1 тысячи. Убыль достигла 8,1 тысячи человек.

Сентябрь ничем не выбился из общего ряда. Приехавших — 2,5 тысячи, уехавших — 3,4 тысячи. Миграционная убыль составила 949 человек.

Омичи мигрируют и внутри региона. В сентябре место жительства сменили 2,7 тысячи граждан, в истёкшие девять месяцев года — 21,3 тысячи.