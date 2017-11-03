В этом году Омскую область покинули 26 тысяч жителей
За сентябрь регион потерял 3,4 тысячи омичей. Им на смену приехали всего 2,5 тысячи новосёлов.
За сентябрь регион потерял 3,4 тысячи омичей. Им на смену приехали всего 2,5 тысячи новосёлов.
Омскстат продолжает фиксировать в регионе миграционную убыль. С января по сентябрь в Омскую область прибыли 18 тысяч человек, а выбыли 26,1 тысячи. Убыль достигла 8,1 тысячи человек.
Сентябрь ничем не выбился из общего ряда. Приехавших — 2,5 тысячи, уехавших — 3,4 тысячи. Миграционная убыль составила 949 человек.
Омичи мигрируют и внутри региона. В сентябре место жительства сменили 2,7 тысячи граждан, в истёкшие девять месяцев года — 21,3 тысячи.
Напомним, что новый глава региона Александр Бурков в день своего назначения признался: президент РФ Владимир Путин поручил ему остановить оттоком населения из Омской области.