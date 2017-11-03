Россияне не могут вылететь домой из-за задержки рейса «Бангкок — Уфа»

Источник: ГТРК Башкортостан

Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры из воздушной гавани.

По словам очевидца, у отдыхающих нет никакой информации о причинах задержки рейса: «Уже более двух часов информации никакой не дают,» — пишет автор снимка.

При этом, русскоговорящего представителя авиакомпании на месте нет. Сообщается, что рейс выполняет авиакомпания «Икар». Предварительно рейс задержан на сутки, как информирует мобильный репортёр из Таиланда.