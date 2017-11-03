В Уфимском лимонарии зацвели мушмула, пассифлора, ятрофа

«На сегодняшний день в теплице учебно-опытного хозяйства площадью 1 га созревают плоды лимонов и папайи, гуавы, банана, монстеры. Наступил период цветения экзотических растений коллекционного фонда — цитрусов, мушмулы, пассифлоры, ятрофы. В связи с наступлением осенних школьных каникул, проводятся многочисленные экскурсии. Увеличилось количество благотворительных посещений для воспитанников детских домов и пенсионеров», — рассказала заведующая учебно-опытным хозяйством Фарида Садыкова.

В рамках Года экологии и особо охраняемых территорий в школьное отделение открытого грунта высажено более 2000 сеянцев хвойных пород. В целях облагораживания территории заложена аллея рябины красной. В питомник хозяйства высажены саженцы тополя пирамидального, можжевельника казацкого, проводится подзимний посев семян и черенкование декоративных растений.