В Уфимском лимонарии зацвели мушмула, пассифлора, ятрофа
УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В
УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В
«На сегодняшний день в теплице
В рамках Года экологии и особо охраняемых территорий в школьное отделение открытого грунта высажено более 2000 сеянцев хвойных пород. В целях облагораживания территории заложена аллея рябины красной. В питомник хозяйства высажены саженцы тополя пирамидального, можжевельника казацкого, проводится подзимний посев семян и черенкование декоративных растений.
Как отметила Фарида Садыкова, до наступления сильных холодов планируется провести утепление редких и интродуцированных растений. В закрытом грунте, в связи с фенологическими особенностями тропических и субтропических культур, работы не прекращаются на протяжении всего года, сообщили в