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15:32 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 10 ноября в Казани временно закроется ул. Гвардейская

(Город Казань KZN.RU, 3 ноября). С 10 ноября по 7 декабря в Казани будет частично закрыта ул. Гвардейская. Движение будет ограничено около дома № 61.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Ограничение связано со строительством водопровода, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.

Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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