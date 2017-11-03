С 10 ноября в Казани временно закроется ул. Гвардейская
(Город Казань KZN.RU, 3 ноября). С 10 ноября по 7 декабря в Казани будет частично закрыта ул. Гвардейская. Движение будет ограничено около дома № 61.
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(Город Казань KZN.RU, 3 ноября). С 10 ноября по 7 декабря в Казани будет частично закрыта ул. Гвардейская. Движение будет ограничено около дома № 61.
Ограничение связано со строительством водопровода, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.
Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.