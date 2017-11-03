С 10 ноября в Казани временно закроется ул. Гвардейская

С 10 ноября в Казани временно закроется ул. Гвардейская

(Город Казань KZN.RU, 3 ноября). С 10 ноября по 7 декабря в Казани будет частично закрыта ул. Гвардейская. Движение будет ограничено около дома № 61.