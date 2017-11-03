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12:27 (мск), источник: КрымPress

Как проезжать крымские перекрестки с круговым движением

Поправки к ПДД вступят в силу 8 ноября. Как известно,

Как известно, Премьер-Министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, регламентирующий изменения изменения в Правилах Дорожного Движения. В частности, одно из изменений касается проезда перекрестков с круговым движением — «колец». Таких в Крыму очень много. Особенно, в Симферополе. Поправки к ПДД вступят в силу 8 ноября.

В МВД по Республике Крым разъясняют: как проезжать крымские перекрестки с круговым движением. «В новой редакции правил дорожного движения на перекрестке равнозначных дорог, на котором организовано круговое движение, и который обозначен дорожным знаком 4.3 “Круговое движение”, водитель транспортного средства въезжая на такой перекресток, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по данному перекрестку», — информируют в МВД по РК.

Если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями.

Итак, для наглядности: если установлен такой знак, кольцо априори главное. В иных случаях — смотрим на знаки, едем по знакам. Все не так уж и сложно. Будьте осторожны на дорогах.

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