Как проезжать крымские перекрестки с круговым движением
Поправки к ПДД вступят в силу 8 ноября. Как известно,
Поправки к ПДД вступят в силу 8 ноября. Как известно,
Как известно,
В МВД по Республике Крым разъясняют: как проезжать крымские перекрестки с круговым движением. «В новой редакции правил дорожного движения на перекрестке равнозначных дорог, на котором организовано круговое движение, и который обозначен дорожным знаком 4.3 “Круговое движение”, водитель транспортного средства въезжая на такой перекресток, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по данному перекрестку», — информируют в МВД по РК.
Если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями.
Итак, для наглядности: если установлен такой знак, кольцо априори главное. В иных случаях — смотрим на знаки, едем по знакам. Все не так уж и сложно. Будьте осторожны на дорогах.