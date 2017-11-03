Мэрия предупреждает о праздничных перекрытиях в центре Калининграда

Источник: Новый Калининград

С 10:30 до 12:30 будет произведено оперативное закрытие движения по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген. -фельдм. Румянцева до ул. Театральной, по ул. Ген. -фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Дм. Донского.

Автобусный маршрут № 4 на это время направят по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому проспекту, ул. Портовой. В обратном направлении — по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту.

Автобусный маршрут № 49 поедет с Московского проспекта по эстакадному мосту на Ленинский проспект и далее по существующему маршруту. В обратном направлении — с Ленинского проспекта на Московский с разворотом на кольцевой развязке в районе пересечения с ул. Горной и далее по Московскому проспекту по существующему маршруту.