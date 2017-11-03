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15:09 (мск), источник: Новый Калининград

В калининградском центре 112 принимают вызовы на шести иностранных языках

В калининградском центре обработки вызовов 112 принимают вызовы на шести иностранных языках. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в областном агентстве по развитию связи и массовых коммуникаций в пятницу.

Источник: Новый Калининград

Ежедневно операторы Системы 112 принимают от 1 700 до 2 000 обращений. В этом году ЦОВ 112 принял более полумиллиона вызовов, а начиная с первых дней работы в мае 2016 года — свыше 900 тысяч.

Более половины обращений в Центр составляют просьбы об оказании медицинской помощи. На эту категорию приходится 55,8% от всех вызовов, принятых операторами ЦОВ Системы — 112. В полицию передаётся 28,6% звонков, в единую дежурно-диспетчерскую службу — 10,4%.

Каждый день на дежурство в Центре 112 заступают 14 сотрудников. В смене обязательно присутствуют два квалифицированных психолога.

«С начала 2017 года нашей службой психологической поддержки принято 715 вызовов. Работаем во взаимодействии с «Областным кризисным центром помощи женщинам» и «Центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», — рассказал руководитель ЦОВ 112 Калининградской области Андрей Протасов.

Учитывая приграничную специфику региона, в Центре уделяют большое внимание языковой подготовке своих сотрудников. Сейчас в штате организации есть операторы, владеющие английским, немецким, французским, польским, украинским и испанским языками.

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