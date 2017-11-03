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12:33 (мск), источник: Noi.md

Посол Республики Молдова в Катаре скончался

Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Государстве Катар Валерий Тихонов скончался, передает Noi.md.

Источник: Noi.md

Валерию Тихонову было 65 лет.

«Ушел из жизни человек исключительных личных и профессиональных качеств. Валерий Тихонов внес существенный вклад в развитие двусторонних отношений между Молдовой и Катаром, будучи первым послом Республики Молдова в Катаре. Министерство иностранных дел и европейской интеграции приносит искренние соболезнования семье и родственникам Валерия Тихонова в эти моменты тяжелого испытания», говорится в сообщении МИДЕИ.

Валерий Тихонов был назначен послом в Катаре в октябре 2013 года. Ранее он занимал должность руководителя кабинета вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции.

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