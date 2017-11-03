Посол Республики Молдова в Катаре скончался

«Ушел из жизни человек исключительных личных и профессиональных качеств. Валерий Тихонов внес существенный вклад в развитие двусторонних отношений между Молдовой и Катаром, будучи первым послом Республики Молдова в Катаре. Министерство иностранных дел и европейской интеграции приносит искренние соболезнования семье и родственникам Валерия Тихонова в эти моменты тяжелого испытания», говорится в сообщении МИДЕИ.