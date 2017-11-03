Посол Республики Молдова в Катаре скончался
Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Государстве Катар Валерий Тихонов скончался, передает Noi.md.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Государстве Катар Валерий Тихонов скончался, передает Noi.md.
Валерию Тихонову было 65 лет.
«Ушел из жизни человек исключительных личных и профессиональных качеств. Валерий Тихонов внес существенный вклад в развитие двусторонних отношений между Молдовой и Катаром, будучи первым послом Республики Молдова в Катаре. Министерство иностранных дел и европейской интеграции приносит искренние соболезнования семье и родственникам Валерия Тихонова в эти моменты тяжелого испытания», говорится в сообщении МИДЕИ.
Валерий Тихонов был назначен послом в Катаре в октябре 2013 года. Ранее он занимал должность руководителя кабинета