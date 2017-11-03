На юге Молдовы ожидаются отключения света

Так, в селе Конгазчик отключения ожидают улицы 1 Мая, Котовского, Гагарина, Мира, Митула, Школьная, с 09:00 до 11:00.



А в селе Конгаз с такими же трудностями могут столкнутся жители улиц Ворошилова, Октябрьская, Молодежная, Кирова, Калинина, с 10:30 до 11:30.



Без подачи электричества с 10:00 до 16:45 останутся и улицы 40 лет Победы, 70 лет Октября, Котовского, Ленина, Молодежная, Садовая, села Котовское.



С 13:00 до 14:00 отключения коснутся и всех улиц села Баурчи.

Отключения носят плановый характер и связаны с улучшением качества поставляемых услуг, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.



Дополнительную информацию можно получить в Службе поддержки клиентов, круглосуточно, по телефону 022−43−11−11.