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12:30 (мск), источник: Actualitati.md

На юге Молдовы ожидаются отключения света

Пять сел и город Вулканешты В Гагаузской автономии ожидает отключение электричества в пятницу, 3 ноября. Об этом сообщается на сайте поставщика услуг Gas Natural Fenosa.

Источник: Actualitati.md

Так, в селе Конгазчик отключения ожидают улицы 1 Мая, Котовского, Гагарина, Мира, Митула, Школьная, с 09:00 до 11:00.

А в селе Конгаз с такими же трудностями могут столкнутся жители улиц Ворошилова, Октябрьская, Молодежная, Кирова, Калинина, с 10:30 до 11:30.

Без подачи электричества с 10:00 до 16:45 останутся и улицы 40 лет Победы, 70 лет Октября, Котовского, Ленина, Молодежная, Садовая, села Котовское.

С 13:00 до 14:00 отключения коснутся и всех улиц села Баурчи.
Отключения носят плановый характер и связаны с улучшением качества поставляемых услуг, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.

Дополнительную информацию можно получить в Службе поддержки клиентов, круглосуточно, по телефону 022−43−11−11.

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