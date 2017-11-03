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12:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Прокуратура запретила хоронить людей вблизи дачных домов в Кузбассе

В Крапивинском районе вплотную к дачным участкам приблизилось кладбище.

Прокурор Крапивинского района запретил вести захоронения в непосредственной близости от дачных участков садоводческого товарищества «Светофор».

По информации пресс-службы областной прокуратуры, дачники обратились в прокуратуру, так как местное кладбище разрастается и уже вплотную приблизилось к дачным участкам. Прокурор провел проверку, в ходе которой выяснил, что кладбище не было поставлено на кадастровый учет, границы захоронения не были определены. Также территория кладбища не была огорожена, отсутствовала санитарно-защитная зона, которая должна составлять не менее 50 метров.

Приняв во внимание выявленные нарушения, прокурор района обратился в суд и потребовал не проводить захоронения на расстоянии менее 50 метров от существующей застройки и обязать администрацию района отмежевать участок, на котором находится кладбище. Крапивинский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора.

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