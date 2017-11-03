Прокуратура запретила хоронить людей вблизи дачных домов в Кузбассе
В Крапивинском районе вплотную к дачным участкам приблизилось кладбище.
В Крапивинском районе вплотную к дачным участкам приблизилось кладбище.
Прокурор Крапивинского района запретил вести захоронения в непосредственной близости от дачных участков садоводческого товарищества «Светофор».
По информации
Приняв во внимание выявленные нарушения, прокурор района обратился в суд и потребовал не проводить захоронения на расстоянии менее 50 метров от существующей застройки и обязать администрацию района отмежевать участок, на котором находится кладбище. Крапивинский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора.