Прокуратура запретила хоронить людей вблизи дачных домов в Кузбассе

По информации пресс-службы областной прокуратуры, дачники обратились в прокуратуру, так как местное кладбище разрастается и уже вплотную приблизилось к дачным участкам. Прокурор провел проверку, в ходе которой выяснил, что кладбище не было поставлено на кадастровый учет, границы захоронения не были определены. Также территория кладбища не была огорожена, отсутствовала санитарно-защитная зона, которая должна составлять не менее 50 метров.