Приключения москвичей в русской деревне
Почему московские клерки готовы платить за трудовые выходные в российских деревнях и кто зарабатывает на необычном туризме.
Почему московские клерки готовы платить за трудовые выходные в российских деревнях и кто зарабатывает на необычном туризме.
Туристы, которые путешествуют с «Альтуризмом», никогда не живут в отелях, только в деревенских домах. В этих поездках нет ресторанов, зато есть домашняя еда от хозяек. Культурная программа — это экскурсии по заповедникам с болотами и
«Я не дауншифтер»
У Екатерины Затуливетер, создательницы «Альтуризма», всегда наготове два ответа на два популярных вопроса.
Да, распрощалась с офисной работой, чтобы делать туры в глухие российские деревни — с нуля и без уверенности в том, что дело пойдет.
Да, денег стало меньше. Были, она не скрывает, голодные месяцы, хотя были месяцы с хорошей прибылью. И пусть длинноволосая девушка в толстовке с капюшоном говорит: «Я живу в трех местах, а чаще нахожусь в дороге». И использует формулировки вроде «следование за
Раньше отдыхать в России не хотелось
Три года назад Катя Затуливетер работала менеджером в московской косметологической компании: организовывала
Первая идея совсем не относилась к русским деревням.
«Есть движение — вуфинг (WWOOF, Willing Workers on Organic Farms — «Всемирные возможности на органических фермах» — прим. ТАСС). Это волонтерская работа на экофермах по всему миру. Человек может поехать в любую страну по приглашению фермера и помогать в его деле. Я вдохновилась этой идеей, но хотела возить людей не только на фермы. Думала о турах в Азию и Африку и объясняла вроде: «строить школу в Зимбабве». Месяца три я пыталась понять: будут ли русские ездить за границу в такие туры. Просто билась головой о стену — ничего не получалось. А потом у нас упал рубль, и я поняла: «Все. Это неправильный путь».
Говорит, отдыхать в России ей не хотелось: «Приезжаешь в маленький город и видишь, что все рушится, становится хуже с каждым днем. Расстраиваешься. Поэтому я всегда проводила отпуск в Европе».
Но теперь идея «туры в русскую глубинку» стояла в блокноте первой в списке. «Смысл тот же: останавливаться у местных жителей, помогать им улучшить жизнь на маленькой территории, то есть “путешествия со смыслом”, — объясняет Екатерина. — Стала рассказывать об этом знакомым, и здесь все быстро сложилось: один приятель дал контакты своих родственников в Тутаеве в Ярославской области».
Тутаев: художники и субботник на берегу Волги
Маленький город (немного больше 40 тыс. человек — прим. ТАСС) стоит на берегу Волги. Люди, готовые принимать у себя, — художники. Сразу понятно, что в городе можно улучшить: на берегу реки полно мусора, а значит, можно пойти на субботник. К тому же Тутаев входит в 12 городов Золотого кольца, а значит, по нему интересно прогуляться.
«Был февраль 2015-го. Я поехала познакомиться с этой семьей на следующей неделе и сразу начала организовывать тур. Хотела собрать группу на май. Только опубликовала пост в Facebook об этом, тут же отозвалась одна девушка, попросила организовать такой тур в конце апреля, на ее день рождения, и сама собрала группу из десяти человек — ее друзей», — вспоминает Катя.
То есть первый тур получился выгодным. Но еще начинающую предпринимательницу воодушевило то, как местные жители пришли им на помощь.
«Мы вышли на субботник на берег Волги, шел снег, и тут группа из 18 человек с вениками и лопатами… Это местные жители узнали, что приехали туристы, которые заплатили деньги, чтобы убрать у них, сделать их жизнь лучше. Им стало любопытно: “Как это?” Остаться в стороне они не смогли».
Бизнесмен, спасающий старину, и другие герои костромской деревни
Потом появился терем.
«Это очень старый деревянный терем в деревне в Костромской области: 500 километров от Москвы. Историческое наследие. Его нашел один московский бизнесмен, когда от него оставались только гнилые стены. Сначала он хотел привлечь к нему внимание властей, чтобы его отреставрировали. Но не удалось — сам купил и принялся за восстановление. То, как дом сейчас выглядит, — Катя показывает на телефоне фотографии ухоженного и сказочного русского терема на телефоне, — это результат 10-летнего труда».
Почему успешный семейный столичный житель так загорелся идеей защитить и спасти погибающий терем, никто не спрашивал, пожимает плечами Катя. Владелец часто рассказывает туристам истории о том, как восстанавливали каждую стеночку, но уходить в психологию — не его привычка.
«Лучшее место по размещению и комфорту среди наших направлений», — Екатерина вдруг говорит, будто гостиничный работник старой школы, но тут же возвращается к привычному образу: «Это
Реставрация терема — дело серьезное, это не работа для туристов выходного дня. Но
По вечерам — общение с местными: их истории порой не менее занимательны,
Японцы и испанцы едут в село Цевло
В деревню Цевло в Псковской области туристы ездят
«Алена из Подмосковья, — рассказывает Катя про сельскую активистку. — Она работала в организации, которая занимается российскими заповедниками. Часто путешествовала по национальным паркам, потом решила переехать в первый попавшийся Полистовский болотистый заповедник».
Программа событий в деревенском клубе не хуже, чем в городском коворкинге. Дело Алены понравилось
Кто идет в деревенские активисты
«Как я нахожу людей из глубинки? Теперь они сами меня находят», — Катя говорит, что деревенские жители, которые могут вот так позвать горожан поработать, — это тоже свои люди, с «определенными ценностями». У них есть общее в личных историях.
Часто это люди, которые переехали в деревню. Есть дауншифтеры, но чаще это люди, которые родились в селе, уехали в город, а потом вернулись. Главное, они видели другую жизнь.
«Люди, которые никогда не уезжали, просто не знают, как
Другие деревенские жители — не пассионарии — не всегда понимают, что здесь делают московские туристы, бывает, что упускают возможность подработать на отдыхающих. Но эта возможность есть у всех, и это принципиально, объясняет Катя.
«Мы едим только у местных хозяек. Всегда у разных: договариваемся так, что завтрак — у одной, обед — у другой, ужин — у третьей. Чтобы не было так, что один человек заработал, а другой — нет. Пусть все поработают с туристами. А если
В этом и есть смысл развития малых городов и сел, как позиционирует свою работу «Альтуризм». Проживание тоже только в домах у местных жителей.
«Можем взять велосипеды напрокат и отправиться на велопрогулку. В это время местные жители видят: это интересно. Может,
«Приезжаю
«Мои туры нравятся белым воронам, — считает Екатерина. — Людям, которые чувствуют себя в
Группы, в среднем, по десять человек. Поездки занимают
«Моя работа — это привести одних людей к другим людям. Есть такая методика: когда ты совмещаешь разных людей — у них меняется сознание», — уходит в философию Екатерина.
С другой стороны, продолжает она, все, кто готов поехать в глубинку, чтобы поработать на благо местных жителей, разделяют одни ценности. «Не каждый человек заплатит, чтобы поехать в деревню. Должны быть определенные ценности. Потом они дружат, совместные
Катя, кстати, сама из глубинки: родилась в Тырнаузе — бывшем шахтерском городке в
«Когда начала делать первый тур, я увидела российскую глубинку
И уточняет: «Я все равно не люблю отдыхать в России. Теперь у меня профдеформация. Только приезжаю
Анастасия Степанова.