На телебашне на улице Советской Армии в Самаре появится подсветка в виде часов
В Самаре
В Самаре
Высота телебашни составляет 191,5 метр. Подрядчик должен будет повесить на нее гирлянду, в которое не менее 4608 ламп, а также установить светодиодные трубки и прожекторы.
— Управление архитектурным освещением должно позволять программировать и отображать с помощью световых приборов различные динамические эффекты — изменение цвета разных участков архитектурной подсветки, визуализация различных образов — флаг России, световых часов, прогноза погоды, — говорится в техзадании.
Оплатит работы собственник телебашни — Российская телевизионная и радиовещательная сеть. Выбрать победителя торгов планируют в середине ноября. Специалисты должны будут смонтировать подсветку в течение трех месяцев после подписания контракта, собщает 63.ру.