Сафонов: В Татарстане созданы все условия для туристов-мусульман
КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Все необходимые условия для религиозного туризма созданы в республике Татарстан, регион может рассчитывать на рост числа
КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Все необходимые условия для религиозного туризма созданы в республике Татарстан, регион может рассчитывать на рост числа
«Благодаря своим возможностям в сфере халяльного туризма Татарстан представляет интерес для туристов, исповедующих ислам. На территории Татарстана сосредоточено многочисленные памятники исламской культуры, которые являются перспективной основной для развития религиозного туризма», — сказал он.
По словам Сафонов, мусульмане чаще всего путешествуют в страны, где исповедуется ислам. Популярными среди них является и путешествия в Россию, так как в ряде регионов сильны исламские традиции. В Татарстане расположен древний город Болгар, который считается местом принятия ислама в качестве государственной религии Волжской Булгарии, в этом году там построена Болгарская исламская академия, которая готовит священнослужителей. Также в регионе находится порядка 1,5 тыс. мечетей, самая популярна из них — Кул Шариф.
«По данным экспертов, мусульманские страны являются одними из перспективных рынков с точки зрения развития въездного туризма в нашу страну. Современное поколение мусульман активно путешествует по всему миру. Ожидается, что к 2020 году количество мусульман, выезжающих за рубеж с целью туризма, увеличиться до 156 млн человек. Согласно исследованиям, мусульмане в возрасте от 18 до 36 лет к 2021 будут тратить на путешествия более $100 млрд в год, вдвое больше, чем в 2016 году», — добавил глава Ростуризма.
«Халяль-френдли»
Для того, чтобы привлечь в Россию
«Создание в РФ комфортной среды, адаптированной для
Сафонов считает, что привлечение въездного турпотока из мусульманских стран поспособствует увеличению несырьевого экспорта РФ, созданию условий для увеличения доходов отраслей народного хозяйства, росту занятости, улучшению качества жизни населения.
Ислам исповедуют 2 млрд человек в 142 странах. Точных данных о том, сколько
О форуме
Туристический форум «Kazan Tourism Forum 2017. Ориентиры будущего» прошел в Казани в четвертый раз