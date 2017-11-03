Сафонов: В Татарстане созданы все условия для туристов-мусульман

«Благодаря своим возможностям в сфере халяльного туризма Татарстан представляет интерес для туристов, исповедующих ислам. На территории Татарстана сосредоточено многочисленные памятники исламской культуры, которые являются перспективной основной для развития религиозного туризма», — сказал он.

По словам Сафонов, мусульмане чаще всего путешествуют в страны, где исповедуется ислам. Популярными среди них является и путешествия в Россию, так как в ряде регионов сильны исламские традиции. В Татарстане расположен древний город Болгар, который считается местом принятия ислама в качестве государственной религии Волжской Булгарии, в этом году там построена Болгарская исламская академия, которая готовит священнослужителей. Также в регионе находится порядка 1,5 тыс. мечетей, самая популярна из них — Кул Шариф.

«По данным экспертов, мусульманские страны являются одними из перспективных рынков с точки зрения развития въездного туризма в нашу страну. Современное поколение мусульман активно путешествует по всему миру. Ожидается, что к 2020 году количество мусульман, выезжающих за рубеж с целью туризма, увеличиться до 156 млн человек. Согласно исследованиям, мусульмане в возрасте от 18 до 36 лет к 2021 будут тратить на путешествия более $100 млрд в год, вдвое больше, чем в 2016 году», — добавил глава Ростуризма.

«Халяль-френдли»

Для того, чтобы привлечь в Россию туристов-мусульман, Ростуризм реализует проект «Халяль-френдли», направленный на то, чтобы сделать путешествие для представителей исламской культуры по РФ комфортным. Участниками программы стали ряд отелей, ресторанов, предлагающих халяльное меню. Также большое внимание уделяют подготовке гидов-переводчиков.

«Создание в РФ комфортной среды, адаптированной для туристов-мусульман и популяризация туристского потенциала исламской религиозной культуры России важны по многим причинам гуманитарного и экономического характера. Решение этих задач способствует увеличению внутреннего и выездного туризма, доходов турбизнеса, расширение географии путешествий, популяризации межконфессионального направления в туризме и повышение лояльности к российским объектам туриндустрии», — сказал глава Ростуризма.

Сафонов считает, что привлечение въездного турпотока из мусульманских стран поспособствует увеличению несырьевого экспорта РФ, созданию условий для увеличения доходов отраслей народного хозяйства, росту занятости, улучшению качества жизни населения.

Ислам исповедуют 2 млрд человек в 142 странах. Точных данных о том, сколько туристов-мусульман приезжает ежегодно в РФ, эксперты не называют, отметив только, что в Россию приезжают не только из стран Ближнего Востока. Растет и количество китайских туристов, которые исповедуют ислам. Зачастую наличие полной инфраструктуры халяль является решающим фактором для таких туристов при выборе отдыха.

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