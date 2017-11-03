Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Бывший главбух создала бренд, принесший ей 78 млн руб. за год
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«Мы все пережили»: Шаляпин счастлив новой дружбе с Копенкиной
35-летняя Собчак опубликовала семейное фото - СМИ
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
Ольга Бузова в «платье-розе» вышла на сцену (фото)
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12100 лет Октябрьской революции
16:30 (мск), источник: ТАСС

Сафонов: В Татарстане созданы все условия для туристов-мусульман

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Все необходимые условия для религиозного туризма созданы в республике Татарстан, регион может рассчитывать на рост числа туристов-мусульман. Такое мнение выразил в пятницу в ходе туристического форума «Kazan Tourism Forum 2017. Ориентиры будущего» руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

«Благодаря своим возможностям в сфере халяльного туризма Татарстан представляет интерес для туристов, исповедующих ислам. На территории Татарстана сосредоточено многочисленные памятники исламской культуры, которые являются перспективной основной для развития религиозного туризма», — сказал он.

По словам Сафонов, мусульмане чаще всего путешествуют в страны, где исповедуется ислам. Популярными среди них является и путешествия в Россию, так как в ряде регионов сильны исламские традиции. В Татарстане расположен древний город Болгар, который считается местом принятия ислама в качестве государственной религии Волжской Булгарии, в этом году там построена Болгарская исламская академия, которая готовит священнослужителей. Также в регионе находится порядка 1,5 тыс. мечетей, самая популярна из них — Кул Шариф.

«По данным экспертов, мусульманские страны являются одними из перспективных рынков с точки зрения развития въездного туризма в нашу страну. Современное поколение мусульман активно путешествует по всему миру. Ожидается, что к 2020 году количество мусульман, выезжающих за рубеж с целью туризма, увеличиться до 156 млн человек. Согласно исследованиям, мусульмане в возрасте от 18 до 36 лет к 2021 будут тратить на путешествия более $100 млрд в год, вдвое больше, чем в 2016 году», — добавил глава Ростуризма.

«Халяль-френдли»

Для того, чтобы привлечь в Россию туристов-мусульман, Ростуризм реализует проект «Халяль-френдли», направленный на то, чтобы сделать путешествие для представителей исламской культуры по РФ комфортным. Участниками программы стали ряд отелей, ресторанов, предлагающих халяльное меню. Также большое внимание уделяют подготовке гидов-переводчиков.

«Создание в РФ комфортной среды, адаптированной для туристов-мусульман и популяризация туристского потенциала исламской религиозной культуры России важны по многим причинам гуманитарного и экономического характера. Решение этих задач способствует увеличению внутреннего и выездного туризма, доходов турбизнеса, расширение географии путешествий, популяризации межконфессионального направления в туризме и повышение лояльности к российским объектам туриндустрии», — сказал глава Ростуризма.

Сафонов считает, что привлечение въездного турпотока из мусульманских стран поспособствует увеличению несырьевого экспорта РФ, созданию условий для увеличения доходов отраслей народного хозяйства, росту занятости, улучшению качества жизни населения.

Ислам исповедуют 2 млрд человек в 142 странах. Точных данных о том, сколько туристов-мусульман приезжает ежегодно в РФ, эксперты не называют, отметив только, что в Россию приезжают не только из стран Ближнего Востока. Растет и количество китайских туристов, которые исповедуют ислам. Зачастую наличие полной инфраструктуры халяль является решающим фактором для таких туристов при выборе отдыха.

О форуме

Туристический форум «Kazan Tourism Forum 2017. Ориентиры будущего» прошел в Казани в четвертый раз 2—3 ноября. Его участниками стали более 1,5 тыс. экспертов туристической отрасли. Участники обсудили комплексное управление туристическими ориентирами и наиболее острые вопросы, которые встали перед отраслью в связи с цифровизацией.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Он покупал квартиры, чтобы хранить в них свои миллиарды
Действия американских военных расценили как военное преступление
Где жили и на чем ездили полковник Захарченко и его семья
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Путин призвал чиновников доверять людям
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
ФСБ задержала членов движения «Артподготовка»
Неизвестный удалил письма убийцы посла Карлова после его смерти
Эксперты выяснили, на чем в России экономит средний класс
Спорт
Семин против Гончаренко. Интриги 16-го тура РФПЛ Возвращение на поле Дзагоева и чудесное преображение ЦСКА в Базеле заставили задуматься: а фаворит ли теперь восхитивший всех победой в Санкт-Петербурге «Локомотив»
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
Стоимость перепродаваемых в интернете iPhone X достигает миллиона рублей На интернет-сайтах объявлений и торговых площадках варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, при этом есть и уникальные предложения
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь