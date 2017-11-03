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17:01 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

«Открытая трибуна»: в городах Дона необходимо увеличить количество зеленых насаждений

В городах Ростовской области не хватает деревьев — к такому выводу пришли общественные деятели, депутаты и руководство муниципалитетов.

Дискуссионная площадка «Открытая трибуна», которую организовало Законодательное собрание Ростовской области, была посвящена вопросам озеленения. Количество посадок в регионе ниже нормативных показателей — в среднем около 26 процентов от необходимого объема.

«Мы хотим не только привлечь внимание общественности к этому вопросу, но и по результатам слушаний обратимся в правительство Российской Федерации, где должны отработать систему правил использования зеленых насаждений», — сказал председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и земельным отношениям Владимир Гребенюк.

До 2016 года штрафы за вырубку лесов были несоизмеримы с последствиями, поясняют специалисты, так как на восстановление посадок уходит до 10 лет. Теперь суммы взысканий возросли в несколько раз. Кроме того, власти региона отмечают, содержать зеленые насаждения они готовы сами.

«Это была большая проблема. Не могли выделять средства для посадки полива. На сегодняшний день этот вопрос решен. Раньше тот, кто деревья высаживал, должен был дальше за ними ухаживать. Сегодня вопрос решен и администрация готова принимать на баланс насаждения», — пояснила начальник управления регионального государственного экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области Елена Анпилогова.

Чтобы сделать донские города и поселки озелененными, участники рабочей группы намерены добиться изменения нормативных актов, что позволит эффективнее работать в этом направлении.

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