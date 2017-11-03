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16:48 (мск), источник: Volga News

Облправительство выделило землю для строительства вертолетного центра в районе Самара Арены

Правительство Самарской области выделило землю для строительства вертолетного центра в районе стадиона «Самара Арена», говорится в официальном опубликовании от 2 ноября.

В соответствии с распоряжением врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, регправительство обеспечивает предоставление компании «Аэросоюз-Девелопмент» в аренду без проведения торгов земельного участка площадью 29,4 тыс. кв. м, расположенного в Кировском районе на Московском шоссе (16 км), ул. Дальней, для строительства вертолетного центра.

Участок выделяется на основании инвестиционного меморандума от 1 сентября 2017 г. между областным правительством и ООО «Аэросоюз-Девелопмент» в сфере реализации масштабного инвестпроекта по строительству сети вертолетных центров на территории Самарской области.

Напомним, в регионе предполагается создание нескольких вертолетных центров с услугами воздушного такси и экскурсионного обслуживания. Инициатор ООО «Аэросоюз-Девелопмент» намерен организовать и школы подготовки пилотов для вертолетов.

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