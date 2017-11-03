Облправительство выделило землю для строительства вертолетного центра в районе Самара Арены

В соответствии с распоряжением врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, регправительство обеспечивает предоставление компании «Аэросоюз-Девелопмент» в аренду без проведения торгов земельного участка площадью 29,4 тыс. кв. м, расположенного в Кировском районе на Московском шоссе (16 км), ул. Дальней, для строительства вертолетного центра.

Участок выделяется на основании инвестиционного меморандума от 1 сентября 2017 г. между областным правительством и ООО «Аэросоюз-Девелопмент» в сфере реализации масштабного инвестпроекта по строительству сети вертолетных центров на территории Самарской области.