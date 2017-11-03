Обрушившийся коллектор на ул. Горной в Нижнем Новгороде полностью восстановлен
3 ноября официально были завершены работы по восстановлению коллектора, обрушившегося еще в сентябре 2015 года.
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3 ноября официально были завершены работы по восстановлению коллектора, обрушившегося еще в сентябре 2015 года.
Теперь он вновь запущен, а место ведения ремонтных работ полностью восстановлено: открыта проезжая часть и дорожная развязка на ул. Горной. Однако некоторые работы идут до сих пор: перекладываются кабели электросетей и оптоволокно.