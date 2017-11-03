Двух российских историков не пустили в Молдову

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Двух историков из России, Дмитрия Суржика и Григория Шкундина, в четверг вечером не пустили в Молдову, так как они «не указали реальную цель своего визита», сообщила в пятницу корреспонденту Sputnik представитель пресс-службы Пограничной полиции МВД Молдовы Раиса Новицки.

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По ее словам, оба мужчины прибыли самолетом в Кишиневский международный аэропорт.

По данным российских СМИ, Суржик и Шкундин планировали принять участие в международной научно-практической конференции «Русская революция 1917 года в судьбах Приднестровья, России и мира: история и современность». Конференция начала свою работу в четверг в Тирасполе.

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