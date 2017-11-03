Двух российских историков не пустили в Молдову
Двух российских историков не пустили в Молдову — ученые должны были принять участие в научной конференции в Тирасполе.
Двух российских историков не пустили в Молдову — ученые должны были принять участие в научной конференции в Тирасполе.
КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Двух историков из России, Дмитрия Суржика и Григория Шкундина, в четверг вечером не пустили в Молдову, так как они «не указали реальную цель своего визита», сообщила в пятницу корреспонденту Sputnik представитель
По ее словам, оба мужчины прибыли самолетом в Кишиневский международный аэропорт.
По данным российских СМИ, Суржик и Шкундин планировали принять участие в международной
Российского политолога Михаила Делягина не пустили в Кишинев >>>.
Российские журналисты сообщают, что Дмитрий Викторович Суржик — кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, исполнительный секретарь