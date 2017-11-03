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13:19 (мск), источник: Sputnik.md

Двух российских историков не пустили в Молдову

Двух российских историков не пустили в Молдову — ученые должны были принять участие в научной конференции в Тирасполе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Двух историков из России, Дмитрия Суржика и Григория Шкундина, в четверг вечером не пустили в Молдову, так как они «не указали реальную цель своего визита», сообщила в пятницу корреспонденту Sputnik представитель пресс-службы Пограничной полиции МВД Молдовы Раиса Новицки.

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По ее словам, оба мужчины прибыли самолетом в Кишиневский международный аэропорт.

По данным российских СМИ, Суржик и Шкундин планировали принять участие в международной научно-практической конференции «Русская революция 1917 года в судьбах Приднестровья, России и мира: история и современность». Конференция начала свою работу в четверг в Тирасполе.

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Российские журналисты сообщают, что Дмитрий Викторович Суржик — кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, исполнительный секретарь российско-белорусской Ассоциации историков «Союзная инициатива памяти и согласия». Григорий Давидович Шкундин — кандидат исторических наук, заведующий кафедрой исторических и гуманитарных наук Международного независимого эколого-политологического университета, вице-президент российской Ассоциации историков Первой мировой войны.

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