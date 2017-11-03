Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Плющенко подрался в результате проверки во дворе
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Эксперт: зачем «Газпрому» помогать Ирану продавать газ
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
«Ах, какие ножки»: Климова затмила Анджелину Джоли
СМИ: Украина запустила ракеты в сторону Крыма
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
«Мы все пережили»: Шаляпин счастлив новой дружбе с Копенкиной
35-летняя Собчак опубликовала семейное фото - СМИ
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
СМИ: журналист объяснил, чем опасен «Искандер» для ПРО США
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
13:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жители Новосибирска стали чаще жениться и выходить замуж

В 2017 году в Новосибирской области зарегистрировать брак решили 18402 пары, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Жители Новосибирска стали чаще жениться и выходить замуж, рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

За 10 месяцев 2017 года в регионе поженились 18402 пары, это на 192 брака больше, чем в прошлом году. Более 80 пар в этом году отметили золотую свадьбу, а бриллиантовый юбилей отпраздновали 17 супружеских пар. Зарегистрированных разводов оказалось 10908.

«В торжественной обстановке органами ЗАГС зарегистрировано 445 рождений детей, что составляет примерно 2% от общего количества актовых записей о рождении», — отметили в пресс-службе.

Всего в 2017 году в Новосибирской области родилось 29410 младенцев. Самыми популярными именами для новорожденных стали Александр, Дмитрий, Арина и София.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Опрос: 43% россиян не знают, как называется праздник 4 ноября
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
ФСБ задержала членов движения «Артподготовка»
В России стартовали продажи iPhone X
Эксперты выяснили, на чем в России экономит средний класс
Спорт
«Победы к “Зениту” скоро вернутся»: клуб вышел в плей-офф ЛЕ Петербургский «Зенит» сыграл вничью на выезде с норвежским «Русенборгом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Жена Николя Саркози показала 6-летнюю дочь (фото) Экс-первая леди Франции показала поклонникам новый снимок Джулии.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь