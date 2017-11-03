Жители Новосибирска стали чаще жениться и выходить замуж

За 10 месяцев 2017 года в регионе поженились 18402 пары, это на 192 брака больше, чем в прошлом году. Более 80 пар в этом году отметили золотую свадьбу, а бриллиантовый юбилей отпраздновали 17 супружеских пар. Зарегистрированных разводов оказалось 10908.