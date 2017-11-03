Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова колко высказалась про новые антироссийские действия США
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Эксперт: зачем «Газпрому» помогать Ирану продавать газ
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
«Ах, какие ножки»: Климова затмила Анджелину Джоли
СМИ: Украина запустила ракеты в сторону Крыма
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: приемный сын режиссёра Эльдара Рязанова найден мертвым
Эксперты о том, как взорвали газопроводы в Крыму
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
Ольга Бузова в «платье-розе» вышла на сцену (фото)
СМИ: журналист объяснил, чем опасен «Искандер» для ПРО США
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
13:35 (мск), источник: АиФ Омск

Концерт Михаила Плетнёва в Омске отменён

Деньги за билеты будут возвращены.

Концерт Михаила Плетнева в Омске, который должен был пройти 3 ноября 207 года, не состоится по причине болезни пианиста. Об этом сообщила пресс-служба Омской филармонии.

Артисту стало плохо на борту самолёта, который должен был вылететь в Омск. Михаила Плетнёва сняли с рейса и госпитализировали.

Как пояснили в филармонии, деньги за билеты будут возвращены всем, для этого надо обратиться в те кассы, где билеты были куплены. Возврат возможен в течение 10 дней. Сможет ли музыкант позже приехать в Омск, пока неизвестно.

Напомним, Михаил Плетнёв — основатель, художественный руководитель и главный дирижёр Российского национального оркестра. Уже в 16 лет он завоевал Гран-при международного конкурса в Париже, в 1978 году стал обладателем золотой медали VI Международного конкурса имени П. Чайковского. Четырежды лауреат Государственной премии РФ. Член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Любимец женщин и хороших крымских вин». Брат Ленина - полная противоположность вождю
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Опрос: 43% россиян не знают, как называется праздник 4 ноября
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
ФСБ задержала членов движения «Артподготовка»
В России стартовали продажи iPhone X
Эксперты выяснили, на чем в России экономит средний класс
Спорт
«Победы к “Зениту” скоро вернутся»: клуб вышел в плей-офф ЛЕ Петербургский «Зенит» сыграл вничью на выезде с норвежским «Русенборгом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Жена Николя Саркози показала 6-летнюю дочь (фото) Экс-первая леди Франции показала поклонникам новый снимок Джулии.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь