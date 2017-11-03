Концерт Михаила Плетнёва в Омске отменён

Концерт Михаила Плетнева в Омске, который должен был пройти 3 ноября 207 года, не состоится по причине болезни пианиста. Об этом сообщила пресс-служба Омской филармонии.

Артисту стало плохо на борту самолёта, который должен был вылететь в Омск. Михаила Плетнёва сняли с рейса и госпитализировали.

Как пояснили в филармонии, деньги за билеты будут возвращены всем, для этого надо обратиться в те кассы, где билеты были куплены. Возврат возможен в течение 10 дней. Сможет ли музыкант позже приехать в Омск, пока неизвестно.