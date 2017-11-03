Музыкантов с окраины Омска пригласили в Париж и Нью-Йорк

В коллектив «Гитара-микс» входит пять музыкантов, играющих разножанровую музыку. Это молодые преподаватели и выпускники омской детской школы искусств № 10, которые сами в ней учились.

За эти годы музыканты не раз побеждали в российских конкурсах. А вот попытать свои силы за пределами страны не позволяли финансовые возможности. Поэтому, когда омичи узнали, что участвовать в международном конкурсе «Звезды Европы» можно по видеозаявкам, тут же отправили в Париж собственный клип. И удостоились Гран-при.

А следом сделали вторую попытку, отправив заявку на аналогичный конкурс в Нью-Йорке, который объединил 40 коллективов из 20-ти стран мира. И снова попали в «десятку».

— В первую конкурсную программу вошли три яркие разноплановые композиции — старинная английская песня «Зеленые рукава», мексиканская мелодия «Тамакун» и рок-попурри, — пояснил «РГ» руководитель группы Евгений Русинов. — Во второй раз мы отправили на суд жюри видеозапись с четырьмя композициями, в том числе концерт для гитары с оркестром «Аранхуэс» Хоакина Родриго. И победили.