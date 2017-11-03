Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова колко высказалась про новые антироссийские действия США
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Собчак ответила Кадырову на предложение захоронить Ленина
Арендодатели квартир, смогут неплохо заработать во время ЧМ-2018
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
«Ах, какие ножки»: Климова затмила Анджелину Джоли
СМИ: Украина запустила ракеты в сторону Крыма
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: приемный сын режиссёра Эльдара Рязанова найден мертвым
Эксперты о том, как взорвали газопроводы в Крыму
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
СМИ: журналист объяснил, чем опасен «Искандер» для ПРО США
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
13:33 (мск), источник: "Российская газета"

Музыкантов с окраины Омска пригласили в Париж и Нью-Йорк

Ансамбль музыкальной школы, расположенной на окраине Омска, завоевал высшую награду сразу двух международных конкурсов и теперь даст концерт в Парижской национальной консерватории и запишет компакт-диск в Нью-Йорке.

В коллектив «Гитара-микс» входит пять музыкантов, играющих разножанровую музыку. Это молодые преподаватели и выпускники омской детской школы искусств № 10, которые сами в ней учились.

За эти годы музыканты не раз побеждали в российских конкурсах. А вот попытать свои силы за пределами страны не позволяли финансовые возможности. Поэтому, когда омичи узнали, что участвовать в международном конкурсе «Звезды Европы» можно по видеозаявкам, тут же отправили в Париж собственный клип. И удостоились Гран-при.

А следом сделали вторую попытку, отправив заявку на аналогичный конкурс в Нью-Йорке, который объединил 40 коллективов из 20-ти стран мира. И снова попали в «десятку».

— В первую конкурсную программу вошли три яркие разноплановые композиции — старинная английская песня «Зеленые рукава», мексиканская мелодия «Тамакун» и рок-попурри, — пояснил «РГ» руководитель группы Евгений Русинов. — Во второй раз мы отправили на суд жюри видеозапись с четырьмя композициями, в том числе концерт для гитары с оркестром «Аранхуэс» Хоакина Родриго. И победили.

В качестве приза омичи получили возможность дать сольный концерт в Парижской консерватории, который состоится в следующем году, а также побывать в Нью-Йорке, чтобы записать там собственный компакт-диск.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 ФСБ задержала несколько человек, готовивших в Москве поджоги 4 ноября
Пак Кын Хе официально исключили из партии
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Опрос: 43% россиян не знают, как называется праздник 4 ноября
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
ФСБ задержала членов движения «Артподготовка»
В России стартовали продажи iPhone X
Эксперты выяснили, на чем в России экономит средний класс
Спорт
«Победы к “Зениту” скоро вернутся»: клуб вышел в плей-офф ЛЕ Петербургский «Зенит» сыграл вничью на выезде с норвежским «Русенборгом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Жена Николя Саркози показала 6-летнюю дочь (фото) Экс-первая леди Франции показала поклонникам новый снимок Джулии.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь