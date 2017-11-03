Музыкантов с окраины Омска пригласили в Париж и Нью-Йорк
Ансамбль музыкальной школы, расположенной на окраине Омска, завоевал высшую награду сразу двух международных конкурсов и теперь даст концерт в Парижской национальной консерватории и запишет
Ансамбль музыкальной школы, расположенной на окраине Омска, завоевал высшую награду сразу двух международных конкурсов и теперь даст концерт в Парижской национальной консерватории и запишет
В коллектив «Гитара-микс» входит пять музыкантов, играющих разножанровую музыку. Это молодые преподаватели и выпускники омской детской школы искусств № 10, которые сами в ней учились.
За эти годы музыканты не раз побеждали в российских конкурсах. А вот попытать свои силы за пределами страны не позволяли финансовые возможности. Поэтому, когда омичи узнали, что участвовать в международном конкурсе «Звезды Европы» можно по видеозаявкам, тут же отправили в Париж собственный клип. И удостоились
А следом сделали вторую попытку, отправив заявку на аналогичный конкурс в
— В первую конкурсную программу вошли три яркие разноплановые композиции — старинная английская песня «Зеленые рукава», мексиканская мелодия «Тамакун» и
В качестве приза омичи получили возможность дать сольный концерт в Парижской консерватории, который состоится в следующем году, а также побывать в