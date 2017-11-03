Студентку из Уфы заставляют выплачивать кредит за ее «двойника»
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22-летняя студентка Башкирского госуниверситета оказалась заложницей бюрократии: с ее банковский карты приставы списали стипендию. Якобы за стотысячный долг перед кредиторами.
Для Алины Акбашевой, никогда не обращавшейся в кредитные организации, ситуация стала полной неожиданностью. Алина обучается на бюджетном отделении
— Началось все с марта месяца, когда моего папу, недавно перенесшего инсульт, начали беспокоить коллекторы с просьбой оплатить «мой» кредит. Я пошла в отделение банка и написала заявление с просьбой разобраться. Но звонки продолжались. Папа не брал трубку, ибо за этот год ему итак досталось немало.
Открываем сайт службы судебных приставов. И правда, на имя Акбашевой Алины Ильдаровны, с датой рождения 05.05.1995, имеется долг в размере 115748.63 руб. При этом Алине в службе выдали справку, что должником она не является — не совпадают паспортные данные.
Только вернуть стипендию этот документ пока не помогает: в службах и ведомствах ее постоянно переводят то к одному специалисту, то к другому и все дают совершенно разные рекомендации.
ЗВОНОК ПРИСТАВАМ.
Служба судебных приставов от дела поспешила откреститься:
— У нас работает служба досудебного взыскания, никакие коллекторы не могли ей звонить. Пусть обращается к ним с паспортом, это они должны разбираться.
— А как так получается, что никто не проверил паспортные данные и снял средства, пусть даже и ФИО, и дата рождения совпадают?
— Это не наша вина.
— А чья?
— Мы идентифицируем должника по паспортным данным.
— Вот именно, так как же сняли у этой девушки, если у нее другой адрес проживания, номер и серия паспорта?
— Если должник считает, что задолженность не его, ему нужно подать документы в службу досудебного взыскания.
— А почему это должен делать человек, который здесь вообще не при чем, неужели
— Девушка, мы разговариваем с вами на разных языках. До свидания!
Действительно, на разных. Получается, что снять средства со счета могут у абсолютно любого человека, а доказать, что ты не должник по сути можно только через суд.
— Судебные приставы отправляют в банк, в банке — к судебным приставам и так до бесконечности, — сетует Алина. — Самое странное, что мне сказали, что в базу числится и моя прописка. Получается, это не однофамилица, а
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА.
— Если все так, как говорит девушка, Алине нужно подать