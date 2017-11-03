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13:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Студентку из Уфы заставляют выплачивать кредит за ее «двойника»

У девушки-должницы полностью совпадают данные: фамилия, имя и даже дата рождения.

22-летняя студентка Башкирского госуниверситета оказалась заложницей бюрократии: с ее банковский карты приставы списали стипендию. Якобы за стотысячный долг перед кредиторами.

Для Алины Акбашевой, никогда не обращавшейся в кредитные организации, ситуация стала полной неожиданностью. Алина обучается на бюджетном отделении физико-математического факультета, и 13 тысяч повышенной стипендии для нее — единственный доход. Отец девочки недавно перенес инсульт.

— Началось все с марта месяца, когда моего папу, недавно перенесшего инсульт, начали беспокоить коллекторы с просьбой оплатить «мой» кредит. Я пошла в отделение банка и написала заявление с просьбой разобраться. Но звонки продолжались. Папа не брал трубку, ибо за этот год ему итак досталось немало. Где-то с августа звонки прекратились. Мы вздохнули, но это было лишь затишье перед «бурей» — 25 октября всем, кроме меня, пришла стипендия. Прождав в очереди час, сотрудница банка ввела мои данные и заявила, что мой счет арестован отделом судебных приставов Советского района Уфы.

Открываем сайт службы судебных приставов. И правда, на имя Акбашевой Алины Ильдаровны, с датой рождения 05.05.1995, имеется долг в размере 115748.63 руб. При этом Алине в службе выдали справку, что должником она не является — не совпадают паспортные данные.

Только вернуть стипендию этот документ пока не помогает: в службах и ведомствах ее постоянно переводят то к одному специалисту, то к другому и все дают совершенно разные рекомендации.

ЗВОНОК ПРИСТАВАМ.

Служба судебных приставов от дела поспешила откреститься:

— У нас работает служба досудебного взыскания, никакие коллекторы не могли ей звонить. Пусть обращается к ним с паспортом, это они должны разбираться.

— А как так получается, что никто не проверил паспортные данные и снял средства, пусть даже и ФИО, и дата рождения совпадают?

— Это не наша вина.

— А чья?

— Мы идентифицируем должника по паспортным данным.

— Вот именно, так как же сняли у этой девушки, если у нее другой адрес проживания, номер и серия паспорта?

— Если должник считает, что задолженность не его, ему нужно подать документы в службу досудебного взыскания.

— А почему это должен делать человек, который здесь вообще не при чем, неужели пристав-исполнитель не может решить вопрос ошибочной операции?

— Девушка, мы разговариваем с вами на разных языках. До свидания!

Действительно, на разных. Получается, что снять средства со счета могут у абсолютно любого человека, а доказать, что ты не должник по сути можно только через суд.

— Судебные приставы отправляют в банк, в банке — к судебным приставам и так до бесконечности, — сетует Алина. — Самое странное, что мне сказали, что в базу числится и моя прописка. Получается, это не однофамилица, а кто-то взял кредит по моим документам?

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА.

— Если все так, как говорит девушка, Алине нужно подать административно-исковое заявление о признании незаконными действия судебного пристава, подать такое заявление может только юрист, — уточнил адвокат Роман Петров. — Деньги вернуться за счет государства, а приставы уже должны сами разбираться с банком. Чтобы не сняли деньги еще раз, нужно обязательно подавать заявление. В Башгосуниверсите как раз есть юридическая клиника, там ей помогут бесплатно. Но если кто-то взял кредит на ее имя, ситуация совершено другая.

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