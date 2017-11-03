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13:59 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Директора четырех казанских школ вышли в финал всероссийского конкурса

(Город Казань KZN.RU, 3 ноября). Директора четырех казанских школ вышли в финал всероссийского конкурса «Директор школы-2017». За звание лучшего поборются 30 педагогов со всей страны.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Казанскими финалистами стали директор лицея № 177 Ильдар Имамов, директор школы № 132 с углубленным изучением иностранных языков Ольга Осипова, директор IT-лицея Тимербулат Самерханов, директор школы № 85 с углубленным изучением отдельных предметов Ренат Хайбуллин.

Конкурс проходит в два тура: двухэтапного отборочного (заочного), и двухэтапного финального (очного). Отборочный тур включает 2 конкурсных испытания — «Мои управленческие решения» и «Я — директор», выполняя которые участники раскрывают умение осуществлять рефлексию и анализ собственной управленческой деятельности, выявлять проблемы своей организации и выбирать наиболее эффективные пути их решения в современных условиях с учетом контекста организации.

Очный тур состоит из двух этапов. Выполняя задания, участники демонстрируют управленческое мастерство в видении стратегических задач российского образования, актуальных проблем и предлагают варианты решения возникающих при этом задач. Всего же в конкурсе приняло участие более 300 человек, сообщается на сайте конкурса.

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