Директора четырех казанских школ вышли в финал всероссийского конкурса

Казанскими финалистами стали директор лицея № 177 Ильдар Имамов, директор школы № 132 с углубленным изучением иностранных языков Ольга Осипова, директор IT-лицея Тимербулат Самерханов, директор школы № 85 с углубленным изучением отдельных предметов Ренат Хайбуллин.
Конкурс проходит в два тура: двухэтапного отборочного (заочного), и двухэтапного финального (очного). Отборочный тур включает 2 конкурсных испытания — «Мои управленческие решения» и «Я — директор», выполняя которые участники раскрывают умение осуществлять рефлексию и анализ собственной управленческой деятельности, выявлять проблемы своей организации и выбирать наиболее эффективные пути их решения в современных условиях с учетом контекста организации.
Очный тур состоит из двух этапов. Выполняя задания, участники демонстрируют управленческое мастерство в видении стратегических задач российского образования, актуальных проблем и предлагают варианты решения возникающих при этом задач. Всего же в конкурсе приняло участие более 300 человек, сообщается на сайте конкурса.