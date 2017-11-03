Директора четырех казанских школ вышли в финал всероссийского конкурса

Конкурс проходит в два тура: двухэтапного отборочного (заочного), и двухэтапного финального (очного). Отборочный тур включает 2 конкурсных испытания — «Мои управленческие решения» и «Я — директор», выполняя которые участники раскрывают умение осуществлять рефлексию и анализ собственной управленческой деятельности, выявлять проблемы своей организации и выбирать наиболее эффективные пути их решения в современных условиях с учетом контекста организации.