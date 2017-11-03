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17:07 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В День народного единства перекроют улицы Нижнего Новгорода

Автомобили, которые окажутся в зоне проведения праздничных мероприятий, будут эвакуировать.

Источник: РИА "Новости"

Часть улиц Нижнего Новгорода перекроют 4 ноября во время празднования Дня народного единства. Об этом автомобилистов предупреждает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что с 8.00 до 11.00 будут перекрыты:

Верхне-Волжская набережная (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова),

Георгиевский съезд,

Улица Минина (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова),

улица Ульянова (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова),

площадь Минина и Пожарского (на участке от памятника В. П. Чкалову до улицы Варварская).

Объехать перекрытые участки можно будет по прилегающим улицам.

«Движение по площади Народного единства и Ивановскому съезду будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам с 11.00 до 13.00», — уточняют в администрации.

Автолюбителей предупреждают, что припаркованные в зоне проведения мероприятий машины начнут эвакуировать с 10 часов вечера пятницы, 3 ноября. Этим займется Центр организации дорожного движения совместно с полицейскими.

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