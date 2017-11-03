В День народного единства перекроют улицы Нижнего Новгорода
Автомобили, которые окажутся в зоне проведения праздничных мероприятий, будут эвакуировать.
Автомобили, которые окажутся в зоне проведения праздничных мероприятий, будут эвакуировать.
Часть улиц Нижнего Новгорода перекроют 4 ноября во время празднования Дня народного единства. Об этом автомобилистов предупреждает
Сообщается, что с 8.00 до 11.00 будут перекрыты:
Георгиевский съезд,
Улица Минина (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова),
улица Ульянова (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова),
площадь Минина и Пожарского (на участке от памятника В. П. Чкалову до улицы Варварская).
Объехать перекрытые участки можно будет по прилегающим улицам.
«Движение по площади Народного единства и Ивановскому съезду будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам с 11.00 до 13.00», — уточняют в администрации.
Автолюбителей предупреждают, что припаркованные в зоне проведения мероприятий машины начнут эвакуировать с 10 часов вечера пятницы, 3 ноября. Этим займется Центр организации дорожного движения совместно с полицейскими.