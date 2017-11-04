Милонов назвал очередь за iPhone Х несанкционированным митингом

Продажи нового смартфона iPhone X компании Apple начались в России и по всему миру. Стоимость гаджета с памятью 64 Гб составляет 79,9 тыс. рублей, и 91,9 тыс. рублей — за устройство с 256 Гб памяти. Старт продаж нового iPhone X вызвал небывалый ажиотаж в Москве. К открытию флагманского магазина на Тверской улице в центре столицы очередь желающих обзавестись «яблочной» новинкой растянулась более чем на 300 метров. Московским поклонникам продукции Apple, стоящим в очереди за новым iPhone X, предоставили несколько бесплатных автобусов, чтобы те могли согреться.

«Надо оштрафовать эту фирму, которая устроила на Тверской этот ажиотаж, за то, что не смогли нормально наладить торговлю. Им реклама нужна была, очередь чтоб показывать как продукция популярная. Они специально это организовали, тем самым нарушили административное законодательство, создав несанкционированный митинг. За это нужно пригрозить им закрытием. Пускай будет другой продавец у Apple, который нормально к людям относится, а не как к свиньям. Не умеешь нормально торговать — не торгуй», — сказал Милонов.

Также депутат прокомментировал сообщения о том, что стоящие в очереди часто покупают iPhone X для перепродажи.

«Это просто идиотизм. К сожалению пока у нас в стране, особенно в Москве, Петербурге будут эти гуманоиды зависимые фанатики, которые срочно хотят себе Apple, на них будут подлецы наживаться. Пока живут на свете дураки, этим перекупщикам жить очень даже с руки», — подчеркнул Милонов.