Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
МВФ выдвинул новые требования к Украине для выдачи ей транша
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Румынская ведущая в прямом эфире испугалась паука в трусах
Друг сказал, куда Дубовицкая пропала с эфиров
Просьбу Украины к Канаде в соцсетях высмеяли словами Матроскина
Эксперты о том, как взорвали газопроводы в Крыму
Арнольд Шварценеггер жалеет, что развелся с женой
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
В Киеве назвали «невиданным» запрет Польши на въезд радикалов
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Таиланд прощается с королем
10:06 (мск), источник: Известия

Милонов назвал очередь за iPhone Х несанкционированным митингом

Необходимо наказать Apple за несанкционированный митинг на Тверской. Такое мнение порталу iz.ru высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Продажи нового смартфона iPhone X компании Apple начались в России и по всему миру. Стоимость гаджета с памятью 64 Гб составляет 79,9 тыс. рублей, и 91,9 тыс. рублей — за устройство с 256 Гб памяти. Старт продаж нового iPhone X вызвал небывалый ажиотаж в Москве. К открытию флагманского магазина на Тверской улице в центре столицы очередь желающих обзавестись «яблочной» новинкой растянулась более чем на 300 метров. Московским поклонникам продукции Apple, стоящим в очереди за новым iPhone X, предоставили несколько бесплатных автобусов, чтобы те могли согреться.

«Надо оштрафовать эту фирму, которая устроила на Тверской этот ажиотаж, за то, что не смогли нормально наладить торговлю. Им реклама нужна была, очередь чтоб показывать как продукция популярная. Они специально это организовали, тем самым нарушили административное законодательство, создав несанкционированный митинг. За это нужно пригрозить им закрытием. Пускай будет другой продавец у Apple, который нормально к людям относится, а не как к свиньям. Не умеешь нормально торговать — не торгуй», — сказал Милонов.

Также депутат прокомментировал сообщения о том, что стоящие в очереди часто покупают iPhone X для перепродажи.

«Это просто идиотизм. К сожалению пока у нас в стране, особенно в Москве, Петербурге будут эти гуманоиды зависимые фанатики, которые срочно хотят себе Apple, на них будут подлецы наживаться. Пока живут на свете дураки, этим перекупщикам жить очень даже с руки», — подчеркнул Милонов.

Продажи нового смартфона начались в Москве 3 ноября в 8 утра. Еще за несколько дней до старта перед магазином re: Store на Тверской улице выстроилась длинная очередь в несколько сотен человек. Сообщалось о том, что очередь создает проблемы для движения автотранспорта по Тверской улице, однако в пятницу пресс-служба ГИБДД по Москве опровергла эту информацию. В настоящее время у магазина на Тверской улице стоят два эвакуатора и патрульная машина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Российские ученые нашли способ предотвращения атеросклероза
Банкроты помолодели и обросли кредитами
Россия отмечает День народного единства
Сергей Аксенов раскрыл смысл «крымской мечты»
РЖД приостановили продажи билетов в плацкартные и общие вагоны
Пучдемон рассказал, почему уехал в Бельгию
В США опубликовали еще более 600 документов об убийстве Кеннеди
Из сериала «Карточный домик» могут убрать персонажа Спейси
Герои или глупцы: как японцы относятся к летчикам-камикадзе?
Спорт
Месси № 600, «Реал Мадрид» на грани нервного срыва Анонсируем матчи одиннадцатого тура ла лиги и даем на них свой прогноз
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Доширак вкуснее. Что выбирают первые покупатели iPhone X Какую лапшу выбрать? Что важнее: отпуск или новый айфон?
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь