Спейси обвинили в домогательствах к участникам съемочной группы «Карточного домика»

Источник: AP 2017

Так, по меньшей мере восемь человек на условиях анонимности сообщили телеканалу о вызывающем поведении Спейси — в частности об интимных прикосновениях и пошлых комментариях. Они отметили, что обычно актер приставал к молодым мужчинам из телепродакшена. Еще один источник рассказал CNN о том, что Спейси домогался его на съемках одного из ранних сезонов сериала.

Ранее американский актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По словам Рэппа, когда Спейси приставал к нему, ему было 14 лет. Актер в ответ принес извинения Рэппу, уточнив, что не помнит этот случай. Кроме того, Спейси признался, что имел романтические отношения с мужчинами.

Позже о домогательствах со стороны звезды «Карточного домика» сообщил и мексиканский актер Роберто Кавазос.