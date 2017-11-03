Спейси обвинили в домогательствах к участникам съемочной группы «Карточного домика»

Так, по меньшей мере восемь человек на условиях анонимности сообщили телеканалу о вызывающем поведении Спейси — в частности об интимных прикосновениях и пошлых комментариях. Они отметили, что обычно актер приставал к молодым мужчинам из телепродакшена. Еще один источник рассказал CNN о том, что Спейси домогался его на съемках одного из ранних сезонов сериала.
Ранее американский актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По словам Рэппа, когда Спейси приставал к нему, ему было 14 лет. Актер в ответ принес извинения Рэппу, уточнив, что не помнит этот случай. Кроме того, Спейси признался, что имел романтические отношения с мужчинами.
Позже о домогательствах со стороны звезды «Карточного домика» сообщил и мексиканский актер Роберто Кавазос.
Из-за скандала со Спейси компания Netflix приняла решение завершить сериал «Карточный домик» на шестом сезоне. С 2013 года, когда вышел первый сезон сериала, эта политическая драма была более 40 раза номинирована на премию «Эмми», получив шесть статуэток, а Кевин Спейси получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. Позже Спейси лишили международной «Эмми» из-за скандала с домогательствами.