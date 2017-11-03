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13:51 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Уральских водителей тестируют на предвидение рисков

Экспериментальную программу, которая позволяет проверить скорость реакции автомобилистов, разработали студенты Уральского лесотехнического университета.

«Водитель садится, запускает программу. Это видеоряд из нескольких видеоклипов. Как только он замечает опасность, например, выбегает пешеход, он сразу нажимает на пробел. В зависимости от того, как быстро он на это отреагировал и нажал, программа делает разбалловку», — объяснил студент, автор программы Роман Чекотин.

В идеале отреагировать на опасную ситуацию водитель должен в течение двух секунд. Разработкой программы студенты занимались около года, за основу взяли европейскую методику, которая применяется при обучении водителей. Эту версию программы еще предстоит дополнить и усложнить. Однако автоинспекторы уже собираются рекомендовать новую методику для обучения в автошколах.

По статистике, более трети всех несчастных случаев на дорогах Свердловской области происходит по вине водителей, которые неправильно действуют в опасной ситуации.

«Мы действительно должны уже отходить от неких эфемерных картинок, которые только изображают реальность, но не показывают ее фактически. Видеоматериалы дают фактический показатель, и очень здорово, что есть возможность отработать изначально навыки реагирования на опасность. В этом наша основная проблема. Почему молодые водители чаще всего попадают в ДТП? Потому что не вовремя отреагировали на опасность», — сказала начальник отделения пропаганды УГИБДД по Свердловской области Татьяна Бердникова.

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