Уральских водителей тестируют на предвидение рисков

«Водитель садится, запускает программу. Это видеоряд из нескольких видеоклипов. Как только он замечает опасность, например, выбегает пешеход, он сразу нажимает на пробел. В зависимости от того, как быстро он на это отреагировал и нажал, программа делает разбалловку», — объяснил студент, автор программы Роман Чекотин.

В идеале отреагировать на опасную ситуацию водитель должен в течение двух секунд. Разработкой программы студенты занимались около года, за основу взяли европейскую методику, которая применяется при обучении водителей. Эту версию программы еще предстоит дополнить и усложнить. Однако автоинспекторы уже собираются рекомендовать новую методику для обучения в автошколах.

По статистике, более трети всех несчастных случаев на дорогах Свердловской области происходит по вине водителей, которые неправильно действуют в опасной ситуации.