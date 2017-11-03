Директор ЦПКиО о главном: «Если не нравится, не ходите в парк!»

Директор екатеринбургского ЦПКиО имени Маяковского Роман Шадрин ответил на главные вопросы горожан относительно состояния и будущего парка в прямом эфире официальной странице в «Инстаграме», переадет в пятницу, 3 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».

Роман Шадрин, как и было обещано ранее, вышел в прямой эфир официальной страницы парка в «Инстаграм» и ответил на скоро бегущие вопросы жителей Екатеринбурга, озабоченных дальнейшей судьбой городского парка. Директор пояснил свою позицию по запрету квадрокоптеров на территории ЦПКиО, признался в сумме своей зарплаты и отбивался на жалобы про отсутствие и ужасное состояние общественных туалетов. Приводим главные его цитаты.

Роман Шадрин о своих достижениях.

«Мои личные достижения. Если говорить о себе, то я стал чувствовать себя хорошо: поправил здоровье и сбросил лишний вес. Каждый день приходится проходить 5−10 километров.

Если говорить о самом парке. Сегодня мы частично меняем дорожно-тротуарное покрытие. Улучшили ограждения парка, но это не только желание парка, но требование кабинетных органов, касающиеся общественной безопасности. Мы же все прекрасно знаем, что на территории парка пройдут мероприятия, связанные с ЧМ-2018.

Мы реконструировали Городок сказок: добавили сказочных персонажей, сделали тропиночную сеть. Запустили лазертаг, который пользуется большой популярностью. Сделали зону отдыха — называется «Заимка». С этого года у нас появился зооуголок.

Продолжаем работы по освещению парка. Но в целом работы много — всего не скажешь. Приходите в парк — сами посмотрите.

О развитии ЦПКиО.

«Основные проблемы в парка сегодня — две вещи: нужно менять статус земли и искать хорошее капитовложение».

«Мы планируем создать общественный совет парка. Не наблюдательный, как кто-то ранее высказывался, а именно общественный, в который бы вошли уважаемые в городе люди различных профессий, возраста и взглядов. Эта идея появилась неделю назад. Думаю, после Нового года мы вплотную этим займемся».

«В это году постараемся улучшить состояние катка и сделать больше освещения».

«Мы сейчас изучаем опыт других парков, и не хотим слепо копировать их идеи, но постараемся воплотить некоторые из них».

«Платного входа у нас не будет. Парк — место общего доступа для горожан».

«Мы разработали новую навигацию по парку. В том числе и на иностранных языках».

О пьяных десантниках.

«У меня охрана здесь всего семь человек, а территория парка — 97 гектаров. Поэтому за каждым не уследишь, и за каждым гражданином не угонишься. Если кто-то видит распитие спиртных напитков на территории парка, обращайте внимание охраны».

О запрете квадрокоптеров.

«Во-первых, это не моя идея, а новые правила-дополнение к воздушному кодексу РФ. Я согласен, что механизм до конца не проработан. Чтобы получить разрешение на использование квадрокоптера, вам нужно обратить в орган местного самоуправления. Но если вы приходите в парк и собираетесь снимать, то нас уведомите. А то проходит массовое мероприятие, и не дай Боже, если он кого-то повредит. Во-вторых, мы не запретили, а лишь уведомили».

О нынешнем состоянии парка.

«Каждый судит по-своему. Если не нравится, не ходите в парк!».

О патриотическом воспитании.

«Мне иногда неприятно, что затрагивают мой мундир генерал-майора. Разве это плохо, если мы проводим мероприятия военно-патриотического воспитания? Давайте вместо этого плодить интернет-хомячков или превращаться в толерантную Европу. Мы проводим в парке спортивно-патриотическое мероприятие “Зарница”. Для взрослых и детей. Пользуется популярностью».

Об аттракционах в парке.

«Нормальный аттракцион стоит около 4 млн рублей. Сегодня парк не зарабатывает такие деньги».

О надгробных памятниках.

«Это не памятники. Это памятные знаки. Реконструкция Аллеи ратной славы еще не закончена. Нельзя судить о той вещи, которая не закончена. Предлагаю вернуться к этому вопросу к концу следующего года».

О состоянии общественных туалетов.

«Да, соглашусь, что бесплатный общественный туалет в ужасном состоянии. В этом году у нас не было средств на него. В следующем году будут. Сегодня у нас есть два туалета на Аллее Маяковского, где есть комната матери и ребенка. Запустим еще два туалета — они теплые».

О себе.

«Не надо всех собак вешать только в наш адрес».

«У нас нет планов отдать парк в частные руки. Дело в том, что у нас один хозяин, протисте за высказывание, — это администрация города Екатеринбурга, а мы все здесь — наемные работники. Поверьте — у меня был выбор куда пойти, кроме парка, но я посчитал, что это хорошее предложение».

«У меня зарплата 72 тысячи рублей».