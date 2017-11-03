Директор ЦПКиО о главном: «Если не нравится, не ходите в парк!»
Роман Шадрин ответил на вопросы горожан о состоянии парка в прямом эфире.
Роман Шадрин ответил на вопросы горожан о состоянии парка в прямом эфире.
Директор екатеринбургского ЦПКиО имени Маяковского Роман Шадрин ответил на главные вопросы горожан относительно состояния и будущего парка в прямом эфире официальной странице в «Инстаграме», переадет в пятницу, 3 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».
Роман Шадрин, как и было обещано ранее, вышел в прямой эфир официальной страницы парка в «Инстаграм» и ответил на скоро бегущие вопросы жителей Екатеринбурга, озабоченных дальнейшей судьбой городского парка. Директор пояснил свою позицию по запрету квадрокоптеров на территории ЦПКиО, признался в сумме своей зарплаты и отбивался на жалобы про отсутствие и ужасное состояние общественных туалетов. Приводим главные его цитаты.
Роман Шадрин о своих достижениях.
«Мои личные достижения. Если говорить о себе, то я стал чувствовать себя хорошо: поправил здоровье и сбросил лишний вес. Каждый день приходится проходить 5−10 километров.
Если говорить о самом парке. Сегодня мы частично меняем
Мы реконструировали Городок сказок: добавили сказочных персонажей, сделали тропиночную сеть. Запустили лазертаг, который пользуется большой популярностью. Сделали зону отдыха — называется «Заимка». С этого года у нас появился зооуголок.
Продолжаем работы по освещению парка. Но в целом работы много — всего не скажешь. Приходите в парк — сами посмотрите.
О развитии ЦПКиО.
«Основные проблемы в парка сегодня — две вещи: нужно менять статус земли и искать хорошее капитовложение».
«Мы планируем создать общественный совет парка. Не наблюдательный, как
«В это году постараемся улучшить состояние катка и сделать больше освещения».
«Мы сейчас изучаем опыт других парков, и не хотим слепо копировать их идеи, но постараемся воплотить некоторые из них».
«Платного входа у нас не будет. Парк — место общего доступа для горожан».
«Мы разработали новую навигацию по парку. В том числе и на иностранных языках».
О пьяных десантниках.
«У меня охрана здесь всего семь человек, а территория парка — 97 гектаров. Поэтому за каждым не уследишь, и за каждым гражданином не угонишься. Если
О запрете квадрокоптеров.
«Во-первых, это не моя идея, а новые
О нынешнем состоянии парка.
«Каждый судит
О патриотическом воспитании.
«Мне иногда неприятно, что затрагивают мой мундир
Об аттракционах в парке.
«Нормальный аттракцион стоит около 4 млн рублей. Сегодня парк не зарабатывает такие деньги».
О надгробных памятниках.
«Это не памятники. Это памятные знаки. Реконструкция Аллеи ратной славы еще не закончена. Нельзя судить о той вещи, которая не закончена. Предлагаю вернуться к этому вопросу к концу следующего года».
О состоянии общественных туалетов.
«Да, соглашусь, что бесплатный общественный туалет в ужасном состоянии. В этом году у нас не было средств на него. В следующем году будут. Сегодня у нас есть два туалета на Аллее Маяковского, где есть комната матери и ребенка. Запустим еще два туалета — они теплые».
О себе.
«Не надо всех собак вешать только в наш адрес».
«У нас нет планов отдать парк в частные руки. Дело в том, что у нас один хозяин, протисте за высказывание, — это администрация города Екатеринбурга, а мы все здесь — наемные работники. Поверьте — у меня был выбор куда пойти, кроме парка, но я посчитал, что это хорошее предложение».
«У меня зарплата 72 тысячи рублей».
«Я не буду отвечать на вопрос о Донбассе. Если