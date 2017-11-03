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15:11 (мск), источник: Новый Калининград

Ярошук: Я могу назвать под 700 улиц с плохими тротуарами

В ремонте нуждаются тротуары примерно на 700 улицах Калининграда. Об этом журналистам в пятницу сказал мэр Александр Ярошук, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Источник: Новый Калининград

«Я вам назову под 700 улиц, где тротуары плохие. <…> Мы начали программу ремонта тротуаров в Калининграде, за муниципальный бюджет. Мы делаем, конечно, протокольные маршруты. Вы поймите, мы в приоритет их ставим. На следующий год у нас точно так жеударно будут доделываться все тротуары на протокольных маршрутах. Часть, конечно, попадет и с других частей города тротуаров. Но эта программа до 2021 года, — сказал градоначальник. — С 2018 по 2021 годы мы уже пойдем полностью по той дорожной карте, которая у нас обсуждена с жителями. И там все улицы, они все туда вошли, почти 700 улиц — маленькие, большие тротуары».

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