В Воронеже на площади Ленина начинают монтировать катки

Источник: Новости Воронежа

В пятницу, 3 ноября, на площадь Ленина в Воронеже приехали рабочие со спецтехникой. Они привезли металлические контейнеры и начали выгружать блоки для будущих ледяных катков.

Конструкции размещают напротив Кольцовского сквера и Театра оперы и балета.

Отметим, что бесплатные катки в самом центре города традиционно пользуются у воронежцев популярностью.