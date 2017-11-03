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13:51 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на площади Ленина начинают монтировать катки

Рабочие и техника выгружают блоки.

Источник: Новости Воронежа

В пятницу, 3 ноября, на площадь Ленина в Воронеже приехали рабочие со спецтехникой. Они привезли металлические контейнеры и начали выгружать блоки для будущих ледяных катков.

Конструкции размещают напротив Кольцовского сквера и Театра оперы и балета.

Отметим, что бесплатные катки в самом центре города традиционно пользуются у воронежцев популярностью.

Обычно делают две ледовые площадки — взрослую и детскую. Продолжительность их работы зависит от погоды, но в прошлые годы катки стояли почти до весны.

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 В Воронеже на площади Ленина начинают монтировать катки
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