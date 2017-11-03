В Воронеже на площади Ленина начинают монтировать катки
Рабочие и техника выгружают блоки.
Рабочие и техника выгружают блоки.
В пятницу, 3 ноября, на площадь Ленина в Воронеже приехали рабочие со спецтехникой. Они привезли металлические контейнеры и начали выгружать блоки для будущих ледяных катков.
Конструкции размещают напротив Кольцовского сквера и Театра оперы и балета.
Отметим, что бесплатные катки в самом центре города традиционно пользуются у воронежцев популярностью.
Обычно делают две ледовые площадки — взрослую и детскую. Продолжительность их работы зависит от погоды, но в прошлые годы катки стояли почти до весны.