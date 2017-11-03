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14:20 (мск), источник: N + 1

Хорошие отношения с людьми помогли задержать старение мозга

Прочные социальные связи могут приостановить старение головного мозга и ухудшение когнитивных функций у пожилых людей.

Источник: РИА "Новости"

К такому выводу пришли американские ученые, которые проверили, насколько хорошо работает память у пожилых испытуемых с большим количеством друзей и у их менее общительных сверстников. Статья опубликована в журнале PLOS One.

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Главный фактор риска развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, — это возраст. С другой стороны, ухудшение когнитивных функций (памяти, внимания или обучения) с возрастом считается нормой. Однако, оба эти процесса — развитие нейродегенеративных заболеваний и спад когнитивной деятельности — тесно взаимосвязаны. Именно поэтому исследователи активно изучают различные факторы — от образа жизни до окружающей среды — которые могут затормозить процесс старения головного мозга.

Теперь ученые проверили, как расширение социальных связей влияет на одну из самых важных (и уязвимых для возрастных изменений) когнитивных функций — память. Исследование было проведено в рамках программы SuperAging Program Северо-Западного университета в Чикаго — в нем участвуют люди в возрасте от 80 лет, которые отличаются хорошими (по сравнению со своими сверстниками) показателями когнитивной деятельности.

В исследовании участвовал 31 человек (в возрасте от 80 до 96 лет) из группы SuperAging Program и 19 человек из той же возрастной группы (от 80 до 102 лет) со средними для своего возраста показателями ясности ума. При этом все участники не имели диагностированных неврологических заболеваний.

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Люди из первой группы отличаются (по итогам теста на запоминание, в ходе которого необходимо назвать 15 показанных объектов) хорошей эпизодической памятью: они могут хранить и извлекать воспоминания о событиях так же хорошо, как это делают люди в возрасте от 50 до 65 лет. Ученые проследили за факторами, которые влияют на это различие, попросив участников заполнить опросники об их жизни: социальных связях, отношении к самому себе и окружающему миру, а также о целях в жизни.

Исследователи выяснили, что люди из первой группы отличаются (p = 0,005) более теплыми и близкими отношениями со своими знакомыми, чем их сверстники из контрольной группы. Другие показатели (в том числе демографические — пол и возраст) не повлияли на различия между участниками.

Таким образом, авторы работы сделали вывод, что социальные связи играют важную роль в остановке процесса нейродегенерации с возрастом. Тем не менее, как отмечают сами ученые, этот вопрос нужно изучать и далее — с использованием большего количества участников из разных возрастных групп.

Ученые изучают и другие факторы, влияющие на остановку процесса возрастной нейродегенерации. Например, в нашей заметке вы можете узнать о том, как йога помогает пожилым женщинам сохранить ясность ума. О том, как признаки старения мозга проявляются уже в сравнительно молодом возрасте, читайте здесь.

Елизавета Ивтушок.

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