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13:49 (мск), источник: РИА Новости

Стоимость перепродаваемых в интернете iPhone X достигает миллиона рублей

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Стоимость нового смартфона от Apple — iPhone X, продажи которого официально стартовали в России в пятницу, 3 ноября, на интернет-сайтах объявлений и торговых площадках варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, при этом есть и уникальные предложения — за 1 миллион рублей.

Источник: РИА Новости

Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлено в двух цветах — серебристый и «серый космос», оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В РФ минимальная стоимость iPhone Х на 64 Гб составляет 79,99 тысячи рублей, на 256 Гб — 91,99 тысячи рублей.

Предварительные заказы на него стартовали в России 27 октября. Часть людей, не успевших сделать заказ, несмотря на холодную погоду, начала занимать очередь за iPhone X у магазина re: Store на Тверской улице в центре Москвы за три дня до старта продаж.

В пятницу с утра таких энтузиастов насчитывалось порядка 500 человек. В основном они планировали перепродать смартфон с наценкой в 60−200%, либо «держали» место для других потенциальных покупателей.

Почему опиум.

Как сообщили РИА Новости в торговой интернет-площадке Avito, пользователи в Москве уже начали перепродавать новый iPhone X, максимальная стоимость которого с объемом памяти 256 Gb — 300 тысяч рублей. В то же время, в Екатеринбурге аналогичный телефон предлагают купить уже за 110 тысяч рублей. По количеству предложений купить новый iPhone X лидирует Москва, затем идут Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область, добавили в Avito.

При этом при свободном поиске на сайте есть и более «дешевые» варианты по 85 тысяч рублей, а наиболее часто встречающиеся предложения находятся на уровне 130−150 тысяч рублей. Также размещено чуть более 30 предложений в диапазоне 200−300 тысяч рублей.

Продают iPhone и «оптом»: есть предложения на 17 устройств за 2,55 миллиона рублей, 10 — за 1,5 миллиона. Найти можно также «эксклюзивные» предложения — iPhone X за 1 миллион рублей, «подаренный создателем». Автор объявления при этом не объясняет, что это означает.

На сервисе бесплатных объявлений «Юла» максимальная стоимость перепродаваемых устройств составляет 300 тысяч рублей. Впрочем, предложений свыше 200 тысяч рублей там всего 11. В целом наиболее распространенная цена устройства в приложении находится в диапазоне 120−140 тысяч рублей.

Кино будет, но потом.

На данный момент ритейлеры сообщают, что все iPhone X, выброшенные в продажу в пятницу, уже раскуплены.

Так, по данным «М. Видео», у них iPhone X раскупили в течение первого часа после старта продаж. «Самый популярный — космический серый 256 Гб. Дольше всех продержалась модель на 64 Гб в серебристом цвете», — добавили там.

Спрос на iPhone X на этапе предзаказов у ритейлера более чем в десять раз превысил интерес к iPhone 7 и 8.

«М. Видео» ожидает следующую поставку в течение 1−2 недель, — добавили в компании.

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